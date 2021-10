Manca ancora qualche mese al lancio della serie Samsung Galaxy S22 ma le indiscrezioni sulle possibili principali caratteristiche dei prossimi smartphone di punta del colosso coreano continuano a susseguirsi senza sosta.

E così nelle scorse ore sono emersi dei dettagli provenienti dal database dell’ente certificatore cinese 3C e relativi al sistema di ricarica di tre smartphone che dovrebbero essere proprio i tre modelli della serie Samsung Galaxy S22.

Stando al seguente screenshot, i tre telefoni in questione (con codice modello SM-S9080, SM-S9060 e SM-S9010) potrebbero arrivare sul mercato con un caricabatterie da viaggio opzionale (EP-TA800) che supporta la ricarica a 25 W.

La velocità di ricarica di questo dispositivo non significa che i tre nuovi smartphone di Samsung non siano in grado di supportare velocità più elevate ma probabilmente sarà necessario acquistare un accessorio a parte.

Samsung Galaxy S22 Ultra e S Pen

Su YouTube è stato caricato un video che ci mostra un modello dummy in alluminio di un Samsung Galaxy S22 Ultra, confermandoci così quello che dovrebbe essere il design di tale telefono.

In particolare, stando a tale video Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe avere un modulo fotografico a forma di “P” mentre non sembra esserci lo slot dedicato a S Pen e ciò va in contrasto con le ultime indiscrezioni, secondo le quali lo smartphone dovrebbe vantare anche questa caratteristica tipica dei device della serie Galaxy Note.

Huawei Mate 50 userà una versione 4G di Qualcomm Snapdragon 898

In occasione di Huawei Full Connect Conference dello scorso mese i dirigenti del colosso cinese hanno ammesso che il settore 5G rappresenta una sfida difficile per la divisione smartphone dell’azienda (ciò a causa delle conseguenze legate al ban commerciale imposto dal governo statunitense) e probabilmente non c’è da stupirsi se per la serie Huawei Mate 50 il produttore abbia deciso di ricorrere alla sola versione 4G di Qualcomm Snapdragon 898.

Stando a quanto ha rivelato il leaker ChanganDigitalKing, per la sua prossima serie di fascia alta il colosso cinese ha scelto di mettere da parte ogni ambizione legata al 5G.

Ricordiamo che il processore Qualcomm Snapdragon 898 è realizzato con il processo produttivo a 4 nm di Samsung e un design a tre cluser (un core Cortex X2 a 3 GHz, tre core Cortex A78 a 2,5 GHz e quattro core Cortex A55 a 1,79 GHz).

Per il lancio di Huawei Mate 50 ci sarà da attendere fino al primo trimestre del 2022.