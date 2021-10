Samsung è senza ombra di dubbio uno tra i brand hi-tech con le migliori fotocamere in ambito mobile. Anno dopo anno, generazione dopo generazione, il colosso sudcoreano sposta l’asticella sempre più in alto per quanto concerne la qualità delle foto e dei video offerti con i suoi smartphone di fascia alta.

Cortometraggi con Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

In queste ore scopriamo che Samsung, assieme ad alcuni registi di fama internazionale, sta lanciando la compagna “Filmed #withGalaxy” per promuovere la qualità dei video registrati con Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. L’azienda ha stretto una collaborazione con il registra Joe Wright – famoso per alcuni film come Espiazione, Orgoglio e pregiudizio, L’ora più buia e La donna alla finestra – che ha sfruttato il sensore ultra grandangolare da 13 mm dello smartphone per registrare il cortometraggio Princess & Peppernose. Il registra Sha Mo, invece, ha utilizzato lo smartphone di fascia alta per registrare il cortometraggio Kids of Paradise sfruttando la possibilità di riprendere la stessa scena da tre angolazioni differenti. Entrambi i cortometraggi saranno presentati durante il Busan International Film Festival atteso per questo mese.

Samsung non è l’unico grande brand hi-tech a richiamare l’attenzione sulla grandissima qualità dei suoi moduli fotografici anche per la registrazione dei video; Apple, infatti, durante la presentazione della serie iPhone 13, ha svelato la nuova modalità Cinema (richiede iOS 15) per registrare video con profondità di campo ridotta e una messa a fuoco in stile cinematografico.

Cosa ne pensate di questa iniziativa di Samsung? Utilizzate l’applicazione Fotocamera anche per registrare video ad alta qualità o vi limitate a scattare fotografie? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

