Realme GT Master Edition è uno smartphone di fascia media costituito da una scheda tecnica di tutto rispetto in grado di garantire un utilizzo appagante e soddisfacente.

Se il vostro smartphone Android è ormai prossimo alla pensione e vi state guardando attorno alla ricerca di un degno sostituto senza spendere un patrimonio, in queste ore il nuovo smartphone di Realme è in offerta su Amazon ed eBay. Partendo da quest’ultimo, al link sottostante avete modo di fare vostro lo smartphone al prezzo di 269 euro anziché 349 euro, ma solo per oggi.

Passando invece ad Amazon, il cui link di acquisto è qualche riga più in basso, Realme GT Master Edition è proposto al minimo storico: 284,49 euro anziché 349 euro, venduto e spedito da Amazon.

Realme GT Master Edition monta un display Super AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6/8 GB di RAM con 128/256 GB di memoria interna – il modello in offerta su Amazon ed eBay è quello da 6+128 GB -, fotocamera tripla posteriore, connettività 5G SA/NSA, batteria da 4300 mAh con ricarica rapida Dart fino a 65 W e Android 11 con la Realme UI 2.0.

