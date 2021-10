A una settimana dall’annuncio da parte di DOOGEE, fa il suo debutto sui mercati internazionali il nuovo entry level del produttore cinese, da costo decisamente abbordabile. Ancora una volta è AliExpress la piattaforma prescelta e per i più rapidi è previsto un prezzo di lancio particolarmente allettante.

DOOGEE X96 debutta su AliExpress

Prende dunque il via oggi la prima vendita promozionale di DOOGEE X96, attiva fino al prossimo 15 ottobre, con un sostanzioso sconto rispetto a quello che sarà il prezzo di listino dalla prossima settimana.

Lo smartphone può contare su uno schermo HD+ (1600 x 720 pixel) da 6,52 pollici con notch a goccia, CPU octa core affiancata da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, che può essere espansa con microSD fino a 256 GB. Ottima l’autonomia, grazie alla batteria da 5.400 mAh aiutata da una ricarica a 10 watt, mentre per gli amanti dell’audio è presente un connettore da 3,5 millimetri per le cuffie.

Il comparto fotografico può contare su una tripla fotocamera, con sensore principale da 8 megapixel (f/2.0) con flash LED, affiancato da un paio di sensori da 2 megapixel (f/2.8) per macro e profondità di campo, mentre nella parte frontale è presente un singolo sensore da 5 megapixel per i selfie.

Nella parte posteriore dello smartphone DOOGEE infine è presente un lettore di impronte digitali in grado si sbloccare lo smartphone in meno di due decimi di secondo, per garantire la giusta sicurezza dei dati. La connettività include il supporto alle reti 4G (inclusa la banda 20), WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Beidou e radio FM.

I primi 300 acquirenti potranno acquistare DOOGEE X96 al prezzo promozionale di 69,99 dollari (circa 60 euro), successivamente saranno disponibili altre 100 unità a 74,99 dollari (circa 65 euro), ulteriori 50 a 79,99 dollari (circa 60 euro) e le ultime 50 a 84,99 dollari (circa 74 euro). Una volta esaurita la disponibilità si tornerà al prezzo di listino, valido comunque dal 16 ottobre, di 95,99 dollari (circa 83 euro).

Potete acquistare DOOGEE X96 su AliExpress utilizzando questo link.

