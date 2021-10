Una delle principali ragioni dell’enorme successo riscosso da WhatsApp è da rintracciare nell’enorme e continuo lavoro del suo team di sviluppatori volto a rendere questo servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma sempre più ricco di funzionalità e tra quelle in arrivo ve ne dovrebbe essere una che sarà molto apprezzata da chi sfrutta spesso i messaggi vocali.

Così come apprendiamo da WABetaInfo, pare che gli sviluppatori stiano lavorando all’introduzione della possibilità mettere in pausa la registrazione di un messaggio vocale, ossia una soluzione che potrebbe rivelarsi comoda in varie occasioni.

Ad esempio, grazie a tale sistema gli utenti non avranno più la necessità di interrompere un messaggio vocale, inviarlo, fare ciò che devono e quindi cominciare a registrare un altro messaggio vocale ma potranno mettere in pausa e inviarne soltanto uno.

Ecco una dimostrazione pratica di tale funzionalità:

Dopo aver interrotto la registrazione del messaggio vocale, l’utente visuealizzerà un altro pulsante di registrazione e nel momento in cui viene toccato farà ripartire la registrazione della nota vocale.

Questa funzione è stata individuata durante lo sviluppo di WhatsApp per iOS ma è presente anche nella versione beta dedicata ai dispositivi Android. Al momento, tuttavia, non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Come scaricare le nuove versioni beta di WhatsApp

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima le versioni beta dell’app di messaggistica può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata a tale app seguendo questo link).

