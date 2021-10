Torniamo a occuparci di OnePlus 9RT, smartphone che il produttore cinese si appresta a lanciare sul mercato (l’evento di presentazione è in programma per mercoledì 13 ottobre) con l’obiettivo di conquistare chi è alla ricerca di un modello di fascia alta senza trascurare l’aspetto del prezzo.

Nelle scorse ore è stato evleaks su Twitter a fornire nuove anticipazioni su quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dello smartphone di OnePlus, pubblicando anche alcune immagini rendering del device.

Le caratteristiche e il design di OnePlus 9RT

Basta soffermarsi su processore e display per avere la conferma che stiamo parlando di uno smartphone di fascia alta: OnePlus 9RT sarà animato da una CPU Qualcomm Snapdragon 888 e potrà contare su uno schermo OLED con sistema di refresh rate variabile.

Pe riquanto riguarda la memoria, in Cina il nuovo smartphone (nome in codice MT2110) potrà contare su tre varianti (8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB) e due colorazioni, Hacker Black e Nano Silver, a cui se ne aggiunge una terza, ossia Teal, solo in versione 12/256 GB. In India (ove il relativo modello avrà nome in codice MT2111) saranno vendute solo le versioni 8/128 GB e 12/256 GB e le colorazioni Hacker Black e Nano Silver.

La fotocamera frontale dovrebbe essere una Sony IMX471 da 16 megapixel mentre quella posteriore dovrebbe essere composta da tre sensori (primario Sony IMX766 da 50 megapixel, ultra grandangolare Sony IMX481 da 16 megapixel e macro Omnivision OV02B10 da 2 megapixel).

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali GW9578, una batteria da 4.400 mAh (suddivisa in due celle da 2.200 mAh ciascuna) con supporto alla ricarica rapida a 65 W, una porta USB 3.0, un altoparlante superiore da 1 W e Android 11.

Ed ecco le nuove immagini rendering:

Non ci resta altro da fare che attendere mercoledì per scoprire tutte le caratteristiche, il prezzo e i mercati in cui sarà disponibile il nuovo smartphone di OnePlus.

