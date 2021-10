Nel Regno Unito Samsung si è trovata costretta a chiedere scusa agli utenti per un aggiornamento software con il quale il colosso coreano ha fornito un’informazione che ha generato non poca preoccupazione.

Così come apprendiamo da BBC, infatti, in seguito a un aggiornamento software alcuni smartphone di Samsung hanno comunicato di avere installato alcune applicazioni imposte dal governo russo.

Samsung installa delle app russe o forse no

Un esempio è quello che viene raccontato da Andrew Edmans su Twitter, il quale riferisce di avere acquistato un Samsung Galaxy Z Fold2 di seconda mano da Amazon Marketplace e al termine dell’installazione di un aggiornamento ufficiale ha notato un messaggio che lo ha preoccupato: “Nell’ambito dell’attuazione dei requisiti del decreto del governo della Federazione Russa n. 1867 del 18/11/2020, è stato aggiunto il download delle applicazioni obbligatorie. Alcune di queste app verranno installate solo se il dispositivo viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica”.

Edmans ha pertanto chiesto delucidazioni al servizio clienti del colosso coreano e dopo qualche giorno è stato contattato da un tecnico che, dopo avere effettuato un accesso da remoto al suo smartphone, ha confermato l’aggiornamento e ha dichiarato di non averlo mai visto prima, rimandandolo alla sede centrale di Samsung, che ha spiegato che si è trattato di “un errore di notifica”.

BBC ha contattato Samsung per avere un commento ufficiale e il colosso coreano ha confermato che si è trattato di un mero errore di notifica che ha riguardato soltanto un ristretto numero di utenti inglesi, rassicurando che l’update installato era specifico per il Regno Unito e, pertanto, nessuna app di terze parti imposta dal governo russo è stata installata sui dispositivi.

Nello scusarsi per i disagi causati, Samsung ci ha tenuto a ribadire che nessuno ha accesso ai suoi dispositivi e che non vi sono problemi per quanto riguarda la privacy o la sicurezza.

Purtroppo la spiegazione fornita da Samsung non permette di comprendere come possa essersi verificato l’errore e probabilmente qualcuno degli utenti che hanno ricevuto tale notifica continuerà ad avere qualche dubbio.

