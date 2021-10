Continua senza sosta il lavoro del team degli sviluppatori di WhatsApp, sempre impegnati nel miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.21.21.5.

Le novità della versione 2.21.21.5 di WhatsApp Beta per Android

Con la versione beta 2.21.15.5 di WhatsApp per Android gli sviluppatori hanno attivato temporaneamente i backup protetti da crittografia end-to-end per proteggerli quando sono su Google Drive da accessi non autorizzati ma pare che tale funzionalità sia stata attivata per errore e, infatti, è stata disabilitata con la versione 2.21.15.7 beta.

Così come apprendiamo da WABetaInfo, questa funzione nelle scorse ore è stata abilitata per specifici beta tester con la versione 2.21.200.14 di WhatsApp Beta per iOS e ora gli sviluppatori la stanno riattivando anche per i dispositivi Android.

Per proteggere il backup utilizzando la crittografia end-to-end gli utenti hanno la possibilità di scegliere una password personale o una chiave di crittografia a 64 bit ma è necessario che abbiano ben presente che WhatsApp non può aiutarli a ripristinare la cronologia delle chat da un backup crittografato nel caso in cui dovessero perdere la password (è quindi necessario assicurarsi di averla salvata in un luogo sicuro).

Questa funzione potrebbe non essere abilitata per tutti gli account WhatsApp con la release 2.21.21.5 ma dovrebbe esserlo con i prossimi aggiornamenti. Basta avere un po’ di pazienza.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.21.5 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’app di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).

