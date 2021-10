La serie Redmi K50 continua ad essere al centro di indiscrezioni che provano ad anticiparci le principali caratteristiche di questi nuovi smartphone e nelle scorse ore è stato il modello migliore, ossia Redmi K50 Pro+, a finire sotto la luce dei riflettori grazie ad un nuovo leak.

Le probabili caratteristiche di Redmi K50 Pro+

A caratterizzare Redmi K50 Pro+ dovrebbe esservi un ampio display AMOLED (probabilmente con refresh rate fino a 120 Hz) con un foro al centro in alto per fare spazio alla fotocamera frontale e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato.

Lo smartphone di Redmi dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 898 (così come la versione “Pro” mentre per il modello “base” il produttore cinese dovrebbe puntare su un Qualcomm Snapdragon 888) e nel comparto fotografico posteriore dovrebbero trovare spazio un sensore principale da 108 megapixel e un sensore periscopico. La batteria, infine, dovrebbe essere da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67 W.

Per il lancio probabilmente ci sarà da attendere fino a febbraio 2022. Staremo a vedere.

Ricarica rapida a 120 W sulla serie Redmi Note 11

Restando in casa del produttore cinese, continuano a susseguirsi con insistenza le indiscrezioni secondo cui il modello di punta della prossima generazione della serie Redmi Note dovrebbe poter contare sul supporto alla ricarica rapida a 120 W.

Il riferimento è a quella che dovrebbe essere lanciata sul mercato come serie Redmi Note 11 anche se al momento non vi sono garanzie in tale senso e il produttore potrebbe decidere di puntare su un diverso nome.

Resta da capire se questa caratteristica sarà un’esclusiva della versione destinata al mercato cinese (che negli ultimi due anni è stata differente da quella internazionale) o se la ricarica rapida a 120 W sarà uno dei punti di forza anche dei modelli venduti in Europa.

