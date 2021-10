L’arrivo di Android 12 coinciderà con una rinnovata attenzione di Google circa il design relativo ai widget delle applicazione proprietarie, tra cui quella di Google Chrome.

Ecco il nuovo design dei widget di Google Chrome beta

La versione 95 di Google Chrome beta, infatti, svela l’arrivo della nuova veste grafica per i widget disponibili su Android, com’è possibile notare nelle immagini sottostanti. Una volta attivati si ha la possibilità di scegliere tre widget differenti: uno con dimensioni 5×1 in cui trova posto la scorciatoia per arrivare una ricerca, aprire una nuova pagina in incognito, dettare una ricerca e attivare Google Lens; un altro con dimensioni 5×2 con la stessa composizione ma con in più il collegamento rapido a Dino; e l’ultimo con dimensioni 2×2 che rappresenta un semplice collegamento rapido a Dino.

Attualmente non è possibile ridimensionare nessuno dei tre widget presenti nell’ultima beta di Google Chrome, sebbene riteniamo lo sarà quando sarà disponibile la versione stabile di Google Chrome 95. Nel caso in cui il design dei nuovi widget non fosse disponibile nemmeno a seguito dell’installazione dell’ultima beta di Google Chrome, potete forzarne la comparsa attivando gli appositi flag e riavviando il browser:

chrome:flags/#enable-quick-action-search-widget-android

chrome:flags/#enable-quick-action-search-widget-android-dino-variant

Se volete provare in prima persona i nuovi widget vi basta installare l’ultima versione di Google Chrome beta cliccando il badge del Play Store sottostante; in alternativa potete installare manualmente l’APK disponibile a questo link di APK Mirror.

