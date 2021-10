A partire da oggi, 7 ottobre 2021, alcuni nuovi clienti Vodafone hanno la possibilità di attivare l’offerta Vodafone Special Giga se provengono da determinati operatori telefonici.

Vodafone Special Giga ogni mese a 7,99 euro

Vodafone Special Giga offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali, 70 GB di traffico dati in 3G e 4G, servizio Digital Service incluso, servizio di reperibilità Chiamami & Recall e segreteria telefonica a 7,99 euro al mese.

I nuovi clienti Vodafone hanno l’opportunità di attivare da oggi l’offerta Vodafone Special Giga con SIM ricaricabile e richiesta di portabilità del proprio numero, solo se provenienti dai seguenti operatori telefonici:

Iliad;

Fastweb;

LycaMobile;

altri operatori virtuali (MVNO).

Ad oggi sono esclusi tutti i clienti provenienti da TIM, Kena Mobile, WINDTRE, Very Mobile, BT Enia Mobile e Bladna Mobile.

Nel caso in cui questa offerta non fosse disponibile o di vostro gradimento, sono disponibili altre soluzioni della famiglia Vodafone Special come:

Vodafone Special 100 Digital Edition a 5 euro per il primo mese e 9,99 euro dal successivo, con minuti illimitati, SMS illimitati, 100 GB di traffico dati e prezzo bloccato per 24 mesi con Smart Pay e Happy Black se si proviene da Iliad, Fastweb e alcuni MVNO;

Vodafone Special Minuti 20 Giga a 5 euro per il primo mese e 11,99 euro dal successivo, con minuti illimitati e 20 GB di traffico dati se si attiva un nuovo numero senza portabilità;

Vodafone Special Unlimited con minuti illimitati, SMS illimitati, 50 GB di traffico dati se si proviene da Kena Mobile, BT Enia Mobile e Bladna Mobile, a 9,90 euro al mese con costo di attivazione di 12,10 euro da sommare al costo della SIM.

