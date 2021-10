Il passaggio da Tizen a Wear OS porta molti vantaggi allo smartwatch Samsung Galaxy Watch4, in primo luogo l’accesso all’ampia varietà di app disponibili per la piattaforma di

Google.

Tuttavia Samsung ha portato su Wear OS alcune delle sue app per gli smartwatch basati su Tizen e ora sta portando anche la sua app browser su Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic.

Naturalmente la versione per smartwatch di Samsung Internet Browser non è così eccezionale come la controparte per smartphone, in quanto è priva di molte funzionalità che rendono l’app uno dei migliori browser per dispositivi mobili.

L’edizione per smartwatch carica le versioni desktop della maggior parte dei siti Web che risultano difficili da sfogliare sul piccolo display, tuttavia la società cerca comunque di limitare il disagio sfruttando i gesti, come ad esempio scorrere dal bordo del display per vedere i bordi di un sito, inoltre è possibile abilitare la modalità zoom per ingrandire leggermente il testo dei siti.

Come installare Samsung Internet Browser su Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic

Per installare Samsung Internet Browser su Galaxy Watch 4 o Galaxy Watch 4 Classic basta cercare il browser nell’app Play Store direttamente sullo smartwatch, oppure installarlo tramite smartphone aprendo il Google Play Store, toccando la freccia accanto alla voce “Disponibile su più dispositivi” e infine toccando il pulsante “Installa”.

