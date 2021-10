OPPO Find X3 Neo 5G, il modello di mezzo della serie Find X3 del produttore cinese, è uno smartphone molto interessante, specialmente se preso al giusto prezzo, come quello dell’offerta che vediamo oggi.

Se nella giornata di ieri vi avevamo illustrato l’ultima offerta disponibile sullo store di Xiaomi per l’ottimo POCO F3 5G, oggi parliamo di un modello che arriva dalle stesse latitudini ma con ambizioni (e prezzi) di fascia superiore.

Offerta OPPO Find X3 Neo su eBay

OPPO Find X3 Neo 5G è in offerta in questo momento su eBay al prezzo di 549,99 euro, si tratta di uno sconto del 26%, pari a ben 200 euro in meno rispetto al prezzo di partenza (749,99 euro).

Il modello oggetto dell’offerta è nella colorazione Starlight Black e nel taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il venditore che lo propone, satgroupsrl, ha un 99,9% di feedback positivi e garantisce la spedizione gratuita in 3 giorni (l’oggetto parte da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno). Quanto alla garanzia di restituzione, il venditore ne paga le eventuali spese, con rimborso del prezzo pagato entro 30 giorni.

Per maggiori dettagli o per approfittare subito dell’offerta, cliccate sul link qui sotto:

Acquista OPPO Find X3 Neo 5G Starlight Black 12GB+256GB a 549,99 euro

