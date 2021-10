A seguito di un leak che ci aveva svelato quasi tutto di Motorola Moto G Pure, in queste ore la casa alata ha ufficilizzato il suo nuovo smartphone economico all’interno della famiglia Moto G.

Caratteristiche Motorola Moto G Pure

Il design di Motorola Moto G Pure è il primo indizio che ci troviamo di fronte un dispositivo dal forte sapore premium, come ricalca la cornice inferiore ben vistosa e il notch a goccia frontale. Il pannello da 6.5 pollici a risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e di tipo LCD ed è abbracciato da cornici vistose, appunto, e da un notch a goccia con fotocamera da 5 MP.

Al suo interno è presente il processore MediaTek Helio G25 con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio espandibile tramite microSD, mentre dal punto di vista fotografico registriamo un modulo posteriore con due sensori di cui il primo da 13 MP e il secondo di profondità da 2 MP. La batteria da 4000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 10 W, dovrebbe garantire una buona autonomia, soprattutto considerando l’hardware di cui dispone, mentre la connettività è ciò che ci si aspetta da uno smartphone di fascia bassa – modulo 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 e GPS.

Infine, troviamo l’ottimo Android 11 a gestire il tutto.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,5 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel;

processore MediaTek Helio G25;

3 GB di RAM e 32 GB di spazio interno espandibile tramite microSD;

fotocamera posteriore: sensore principale da 13 MP con apertura f/2.2 e sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 5 MP con apertura f/2.4;

porta USB Type-C, jack audio da 3.5 mm, certificazione IP52, sensore per impronte posteriore;

connettività 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo;

batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica a 10 W;

dimensioni: 167,36 x 75,63 x 8,75 mm;

peso: 188 grammi;

Android 11.

Prezzo e disponibilità Motorola Moto G Pure

Moto G Pure di Motorola sarò disponibile in pre-ordine negli USA a partire dal 14 ottobre nella colorazione Deep Indigo al prezzo di 159,99 dollari, circa 140 euro al cambio, da Best Buy, Walmart, B&H Photo, Amazon.com e il sito ufficiale di Motorola. Al momento non ci sono notizie sull’eventuale disponibilità del dispositivo anche per il nostro Paese.

