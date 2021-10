Quando si parla di smartphone pieghevoli Samsung è ad oggi l’unica azienda che può contare su un portfolio costituito da dispositivi di alto livello sotto tutti i punti di vista, come abbiamo sottolineato all’interno della recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e di Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Un nuovo Xiaomi Mi MIX Fold all’orizzonte?

Gli ultimi rumor in ambito foldable, vedono Xiaomi impegnata nella realizzazione di una nuova versione di Xiaomi Mi MIX Fold appositamente pensato per competere proprio con Samsung Galaxy Z Fold3 5G, o almeno di questo ne è convinto il leaker Bald Panda. Dalle informazioni condivise su Weibo, si scopre che il colosso cinese starebbe puntando su di uno smartphone di fascia alta costituito da due display (interno ed esterno) ad alta frequenza di aggiornamento, una batteria da 5000 mAh con ricarica da 120 W – la stessa che abbiamo visto e provato nella recensione di Xiaomi 11T Pro -, e una fotocamera integrata nel display.

Ad oggi non è noto quando questo nuovo smartphone verrà presentato e né se sia effettivamente in fase di sviluppo; tutto però ci fa pensare che Xiaomi abbia in mente qualcosa per non lasciare Samsung da sola a raccogliere i frutti di questo mercato.

In copertina Xiaomi Mi MIX Fold

Potrebbe interessarti anche: Xiaomi e Redmi annunciano quali saranno i primi smartphone a ricevere Android 12