Very Mobile, second brand di WINDTRE, ha aggiornato al mese di ottobre 2021 il documento ufficiale relativo alla lista degli smartphone compatibili con la tecnologia VoLTE.

Per chi non lo sapesse, il VoLTE è una tecnologia che offre la possibilità di effettuare chiamate in alta definizione continuando a navigare sulla rete 4G senza essere dirottati verso il 3G o il 2G. La funzione, completamente gratuita per gli utenti Very Mobile, può essere attivata sugli smartphone compatibili attraverso l’apposita voce nelle impostazioni del vostro dispositivo.

Gli smartphone compatibili con il VoLTE di Very Mobile

Ecco la lista completa degli smartphone compatibili con il VoLTE di Very Mobile:

APPLE iPhone 13;

APPLE iPhone 13 mini;

APPLE iPhone 13 Pro;

APPLE iPhone 13 Pro Max;

APPLE iPhone 11 (A2111);

APPLE iPhone 11 (A2221);

APPLE iPhone 11 (A2222);

APPLE iPhone 11 (A2223);

APPLE iPhone 11 Pro (A2160);

APPLE iPhone 11 Pro (A2215);

APPLE iPhone 11 Pro (A2216);

APPLE iPhone 11 Pro (A2217);

APPLE iPhone 11 Pro Max (A2161);

APPLE iPhone 11 Pro Max (A2218);

APPLE iPhone 11 Pro Max (A2219);

APPLE iPhone 11 Pro Max (A2220);

APPLE iPhone 12 (A2172);

APPLE iPhone 12 (A2402);

APPLE iPhone 12 (A2403);

APPLE iPhone 12 (A2404);

APPLE iPhone 12 mini (A2176);

APPLE iPhone 12 mini (A2398);

APPLE iPhone 12 mini (A2399);

APPLE iPhone 12 mini (A2400);

APPLE iPhone 12 Pro (A2341);

APPLE iPhone 12 Pro (A2406);

APPLE iPhone 12 Pro (A2407);

APPLE iPhone 12 Pro (A2408);

APPLE iPhone 12 Pro Max (A2342);

APPLE iPhone 12 Pro Max (A2410);

APPLE iPhone 12 Pro Max (A2411);

APPLE iPhone 12 Pro Max (A2412);

APPLE iPhone 6S (A1633);

APPLE iPhone 6S (A1688);

APPLE iPhone 6S (A1691);

APPLE iPhone 6S (A1700);

APPLE iPhone 6S Plus (A1634);

APPLE iPhone 6S Plus (A1687);

APPLE iPhone 6S Plus (A1690);

APPLE iPhone 6S Plus (A1699);

APPLE iPhone 7 (A1660);

APPLE iPhone 7 (A1778);

APPLE iPhone 7 (A1779);

APPLE iPhone 7 (A1780);

APPLE iPhone 7 (A1853);

APPLE iPhone 7 (A1866);

APPLE iPhone 7 Plus (A1661);

APPLE iPhone 7 Plus (A1784);

APPLE iPhone 7 Plus (A1785);

APPLE iPhone 7 Plus (A1786);

APPLE iPhone 7 Plus (A1854);

APPLE iPhone 7 Plus (A1867);

APPLE iPhone 8 (A1863);

APPLE iPhone 8 (A1905);

APPLE iPhone 8 (A1906);

APPLE iPhone 8 (A1907);

APPLE iPhone 8 Plus (A1864);

APPLE iPhone 8 Plus (A1897);

APPLE iPhone 8 Plus (A1898);

APPLE iPhone 8 Plus (A1899);

APPLE iPhone SE (A1662);

APPLE iPhone SE (A1723);

APPLE iPhone SE (A1724);

APPLE iPhone SE (A2275);

APPLE iPhone SE (A2296);

APPLE iPhone SE (A2297);

APPLE iPhone SE (A2298);

APPLE iPhone X (A1865);

APPLE iPhone X (A1901);

APPLE iPhone X (A1902);

APPLE iPhone X (A1903);

APPLE iPhone XR (A1984);

APPLE iPhone XR (A2105);

APPLE iPhone XR (A2106);

APPLE iPhone XR (A2107);

APPLE iPhone XR (A2108);

APPLE iPhone XS (A1920);

APPLE iPhone XS (A2097);

APPLE iPhone XS (A2098);

APPLE iPhone XS (A2099);

APPLE iPhone XS (A2100);

APPLE iPhone XS MAX (A1921);

APPLE iPhone XS MAX (A2101);

APPLE iPhone XS MAX (A2102);

APPLE iPhone XS MAX (A2103);

APPLE iPhone XS MAX (A2104);

ASUS ROG Phone (I001D);

ASUS ROG Phone (I001DC);

ASUS ROG Phone (I001DE);

ASUS ROG Phone (I003D);

ASUS ROG Phone (I005D);

ASUS ROG Phone (I005DA);

ASUS ROG Phone (Z01QD);

ASUS ZenFone 5;

ASUS ZenFone 5 A500CG;

ASUS ZenFone 5 A501CG;

ASUS ZenFone 5 ZE620KL (X00QD);

ASUS ZenFone 5 ZE620KL (X00QSA);

ASUS Zenfone 6 (ZS630KL);

ASUS ZenFone 7 5G ZS670KS;

ASUS ZenFone 7 Pro 5G ZS672KS;

ASUS Zenfone 8 (ZS590KS);

ASUS ZenFone 5 (ZE620KL);

HUAWEI Mate 40 Pro (NOH-NX9);

HUAWEI P Smart 2021 (PPA-LX2);

HUAWEI P30 (ELE-L29);

HUAWEI P30 Pro (VOG-L29);

HUAWEI P40 5G (ANA-NX9);

HUAWEI P40 Lite (JNY-LX1);

HUAWEI P40 Pro 5G (ELS-NX9);

HUAWEI P40 Pro+ 5G (ELS-N39);

MOTOROLA Edge 20 Lite (XT2139-2);

MOTOROLA Edge 5G (XT2063-3);

MOTOROLA Edge Plus 5G (XT2061-3);

MOTOROLA moto e6s 2020 (XT2053-1);

MOTOROLA moto e6s 2020 (XT2053-6);

MOTOROLA moto e7 (XT2095-2);

MOTOROLA moto e7 Plus (XT2081-2);

MOTOROLA moto e7 power (XT2097-2);

MOTOROLA moto e7 power (XT2097-6);

MOTOROLA moto e7i power (XT2097-13);

MOTOROLA moto g 5G (XT2113-3);

MOTOROLA moto g 5G Plus (XT2075-3);

MOTOROLA moto g Power (XT2041-1);

MOTOROLA moto g Power (XT2041-3);

MOTOROLA moto g pro (XT2043-7);

MOTOROLA moto g10 (XT2127-2);

MOTOROLA moto g100;

MOTOROLA moto g20 (XT2128-2);

MOTOROLA moto g30 (XT2129-2);

MOTOROLA moto g40 (XT2133-2);

MOTOROLA moto g50 (XT2137-1);

MOTOROLA moto g8 (XT2045-2);

MOTOROLA moto g8 Plus (XT2019-1);

MOTOROLA moto g8 Power Lite (XT2055-1);

MOTOROLA moto g9 Play (XT2083-3);

MOTOROLA moto g9 plus (XT2087-2);

MOTOROLA moto g9 power (XT2091-3);

MOTOROLA one vision (XT1970-3);

MOTOROLA one zoom (XT2010-1);

MOTOROLA razr 5G (XT2071-4);

OPPO A16s (CPH2271);

OPPO A31 (CPH2015);

OPPO A5 (2020) (CPH1943)

OPPO A53 (CPH2127)

OPPO A53s (CPH2135);

OPPO A54 5G (CPH2195);

OPPO A72 (CPH2067);

OPPO A73 5G (CPH2161);

OPPO A9 2020 (CPH1941);

OPPO A91 (CPH2021);

OPPO A92 (CPH2059);

OPPO A94 5G (CPH2211);

OPPO F19 (CPH2219);

OPPO Find X2 Lite 5G (CPH2005);

OPPO Find X2 Neo 5G (CPH2009);

OPPO Find X3 Lite (CPH2145)

OPPO Find X3 Neo 5G (CPH2207);

OPPO Find X3 Pro (CPH2173);

OPPO Reno2 (CPH1907);

OPPO Reno2 Z (CPH1951);

OPPO Reno4 (CPH2091),

OPPO Reno4 Pro 5G (CPH2089);

OPPO Reno4 Z 5G (CPH2065);

OPPO Reno6 (CPH2251);

OPPO Reno6 Pro (CPH2247);

OPPO RX17 Neo (CPH1893);

SAMSUNG Galaxy A02s A025G/DSN;

SAMSUNG Galaxy A03s (A037F);

SAMSUNG Galaxy A10 (A105FN/DS);

SAMSUNG Galaxy A10s A107F/DS;

SAMSUNG Galaxy A12 (A127F);

SAMSUNG Galaxy A12 (SM-A125F/DSN);

SAMSUNG Galaxy A20e (A202F/DS);

SAMSUNG Galaxy A20s (A207F/DS);

SAMSUNG Galaxy A21s (A217F/DS);

SAMSUNG Galaxy A21s A217F/DSN;

SAMSUNG Galaxy A22 (A225F/DS);

SAMSUNG Galaxy A22 5G (A226B/DSN);

SAMSUNG Galaxy A22 A225F/DSN;

SAMSUNG Galaxy A30s A307FN/DS;

SAMSUNG Galaxy A31 (A315G/DS);

SAMSUNG Galaxy A32 5G A326B/DS;

SAMSUNG Galaxy A32 A325F/DS;

SAMSUNG Galaxy A40 (A405FN/DS);

SAMSUNG Galaxy A41 A415F/DSM;

SAMSUNG Galaxy A41 A415F/DSN;

SAMSUNG Galaxy A42 5G A426B/DS;

SAMSUNG Galaxy A5 (2017) Duos A520F/DS;

SAMSUNG Galaxy A50 (A505FN/DS);

SAMSUNG Galaxy A51 (A515F/DS);

SAMSUNG Galaxy A51 5G A516B/DS;

SAMSUNG Galaxy A51 A515F/DSN;

SAMSUNG Galaxy A52 4G (A525F/DS);

SAMSUNG Galaxy A52 5G (A526B/DS);

SAMSUNG Galaxy A52s 5G (A528B)

SAMSUNG Galaxy A6 (A600FN);

SAMSUNG Galaxy A6 Duos A600FN/DS;

SAMSUNG Galaxy A6+ (A605FN);

SAMSUNG Galaxy A6+ Duos A605FN/DS;

SAMSUNG Galaxy A7 2018 DUOS (A750FN/DS);

SAMSUNG Galaxy A70 A705FN/DS;

SAMSUNG Galaxy A71 A715F/DS;

SAMSUNG Galaxy A72 A725F/DS;

SAMSUNG Galaxy A8 (2018) A530F/DS;

SAMSUNG Galaxy A8 2018 (A530F);

SAMSUNG Galaxy A80 (A805F/DS);

SAMSUNG Galaxy A9 (2018) A920F;

SAMSUNG Galaxy A9 (2018) Duos A920F/DS;

SAMSUNG Galaxy Fold F900F;

SAMSUNG Galaxy J3 2017 (J330FN);

SAMSUNG Galaxy J4+ Duos J415FN/DS;

SAMSUNG Galaxy J5 2017 (J530F);

SAMSUNG Galaxy J5 Pro (2017) Duos J530F/DS;

SAMSUNG Galaxy J6 (J600FN);

SAMSUNG Galaxy J6 Duos J600FN/DS;

SAMSUNG Galaxy J6+ J610FN;

SAMSUNG Galaxy J7 (2016) Duos J710FN/DS;

SAMSUNG Galaxy M11 (M115F/DSN);

SAMSUNG Galaxy M12 M127F/DSN;

SAMSUNG Galaxy M20 M205FN/DS;

SAMSUNG Galaxy M21 M215F/DSN;

SAMSUNG Galaxy M22 M225FV/DS;

SAMSUNG Galaxy M30s M307FN/DS;

SAMSUNG Galaxy M31 M315F/DSN;

SAMSUNG Galaxy M31s (M317F/DSN);

SAMSUNG Galaxy M32 M325FV/DS;

SAMSUNG Galaxy M51 (M515F/DSN);

SAMSUNG Galaxy Note 10 (N970F/DS);

SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite (N770F/DSM);

SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite N770F/DS;

SAMSUNG Galaxy Note 10+ (N975F/DS);

SAMSUNG Galaxy Note 20 (N980F/DS);

SAMSUNG Galaxy Note 20 5G (N981B/DS);

SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra 5G (N986B/DS);

SAMSUNG Galaxy Note 9 (N960F);

SAMSUNG Galaxy Note 9 N960F/DS;

SAMSUNG Galaxy Note8 N950F;

SAMSUNG Galaxy Note8 N950F/DS;

SAMSUNG Galaxy S10 (G973F/DS);

SAMSUNG Galaxy S10 Lite G770F/DS;

SAMSUNG Galaxy S10+ (G975F/DS);

SAMSUNG Galaxy S10e (G970F/DS);

SAMSUNG Galaxy S20 (G980F/DS);

SAMSUNG Galaxy S20 5G (G981B/DS);

SAMSUNG Galaxy S20 FE (G780F/DS);

SAMSUNG Galaxy S20 FE (G780G/DS);

SAMSUNG Galaxy S20 FE 5G G781B/DS;

SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G (G988B/DS);

SAMSUNG Galaxy S20+ (G985F/DS);

SAMSUNG Galaxy S20+ 5G (G986B/DS);

SAMSUNG Galaxy S21 5G (G991B/DS);

SAMSUNG Galaxy S21 FE (G990B);

SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 5G (G998B/DS);

SAMSUNG Galaxy S21+ 5G (G996B/DS);

SAMSUNG Galaxy S8 (G950F);

SAMSUNG Galaxy S8+ (G955F);

SAMSUNG Galaxy S8+ Duos G955FD;

SAMSUNG Galaxy S9 (G960F);

SAMSUNG Galaxy S9 G960F/DS;

SAMSUNG Galaxy S9+ (G965F);

SAMSUNG Galaxy S9+ G965F/DS;

SAMSUNG Galaxy Xcover 4 G390F;

SAMSUNG Galaxy Xcover 4s G398FN/DS;

SAMSUNG Galaxy Xcover 5 (G525F/DS);

SAMSUNG Galaxy Xcover Pro G715FN/DS;

SAMSUNG Galaxy Z Flip (F700F/DS);

SAMSUNG Galaxy Z Flip 5G (F707B);

SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G F711B;

SAMSUNG Galaxy Z Fold3 5G F926B;

SAMSUNG Galaxy Z Fold3 5G F926B/DS;

SAMSUNG Galaxy Z Fold2 5G (F916B);

Vivo Y72 5G (V2041);

XIAOMI 11 Lite 5G NE (21061119DG);

XIAOMI 11T (21081111RG);

XIAOMI 11T Pro (2107113SG);

XIAOMI Mi 10 5G (M2001J2G);

XIAOMI Mi 10 Lite 5G (M2002J9G);

XIAOMI MI 10 Pro 5G M2001J1G;

XIAOMI Mi 10T 5G (M2007J3SY);

XIAOMI Mi 10T Lite 5G (M2007J17G);

XIAOMI Mi 10T Pro 5G (M2007J3SG);

XIAOMI Mi Note 10 (M1910F4G);

XIAOMI Mi 11 (M2011K2G);

XIAOMI Mi11 Lite (M2101K9AG);

XIAOMI Mi11 Lite 5G (M2101K9G);

XIAOMI Mi 11i (M2012K11G);

XIAOMI Poco F3 5G (M2012K11AG);

XIAOMI Poco X3 NFC (M2007J20CG);

XIAOMI Redmi 10 (2109119DG);

XIAOMI Redmi 9 (M2004J19AG);

XIAOMI Redmi 9A (M2006C3LG);

XIAOMI Redmi 9AT (M2006C3LVG);

XIAOMI Redmi 9C (M2006C3MG);

XIAOMI RedMi 9T (M2010J19SG);

XIAOMI Redmi 9T (M2010J19SY);

XIAOMI Redmi Note 10 (M2101K7AG);

XIAOMI Redmi Note 10 5G (M2103K19G);

XIAOMI Redmi Note 10 Pro (M2101K6G);

XIAOMI Redmi Note 10S (M2101K7BNY);

XIAOMI Redmi Note 8 Pro (M1906G7G);

XIAOMI Redmi Note 8T (M1908C3XG);

XIAOMI Redmi Note 9 (M2003J15SG);

XIAOMI Redmi Note 9T 5G (M2007J22G);

ZTE Blade 10 Smart;

ZTE Blade A5 2019;

ZTE Blade A5 2020;

ZTE Blade A51.

La grande novità di questo mese è senza ombra di dubbio l’arrivo del supporto alla famiglia di smartphone iPhone 13, ma registriamo anche l’arrivo del supporto a 20 nuovi modelli di smartphone ASUS e 16 nuovi modelli di smartphone Xiaomi, tra cui la serie Xiaomi 11T.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche