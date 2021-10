Samsung Places, una funzionalità che molti utenti Samsung hanno trovato utile, non sarà più disponibile sugli smartphone della gamma Galaxy che eseguiranno Android 12.

Samsung Places è stata lanciata nel 2017 con Samsung Galaxy S8 e consente agli utenti di cercare e chiamare aziende dall’interno dell’app Telefono, tuttavia la funzionalità è stata resa disponibile solo in mercati selezionati come gli Stati Uniti.

La maggior parte delle persone si mette in contatto con un’azienda ancora per telefono quando la cerca online. Invece di dover copiare il numero da un browser all’app Telefono, Samsung Places ha integrato la funzionalità di ricerca e chiamata nell’app stessa.

La funzionalità Luoghi sull’app Telefono non sarà più disponibile su One UI 4.0

Hiya, la società di profilazione che gestisce Samsung Places, oggi ha confermato che la funzionalità è stata rimossa da tutti i dispositivi Samsung rilasciati a partire dal 1° gennaio 2021.

Il servizio non sarà disponibile su nessun dispositivo Galaxy dopo l’aggiornamento ad Android 12, mentre i dispositivi Samsung non idonei per Android 12 che non riceveranno One UI 4.0 potranno continuare a utilizzare Samsung Places come prima.

Android 12 non è ancora disponibile per gli smartphone Samsung, ma l’azienda sta attualmente eseguendo il programma One UI 4.0 beta. Abbiamo provato Android 12 su Samsung Galaxy S21 Ultra: ecco com’è l’interfaccia One UI 4 beta.

