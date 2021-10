Le lampade e le lampadine intelligenti sono indubbiamente uno dei modi migliori per iniziare un progetto smart home, vista la semplicità dell’implementazione. Se avete in programma di cambiare l’intero lampadario del salotto, della cucina o del soggiorno, oggi vi proponiamo una soluzione molto valida, con una promozione che la rende ancora più interessante.

Yeelight Arwen Celiling Light in offerta

Yeelight è una delle tante compagnie che compongono l’enorme ecosistema Xiaomi e già questo è un indice della bontà dei prodotti proposti. Su Cafago, noto store online, è in offerta la plafoniera Yeelight Arwen Ceiling Light, un modello con 141 LED in grado di erogare una potenza di 50 watt, con un flusso luminoso di 3.800 lumen, sufficiente per illuminare ambienti di medie dimensioni.

Il dispositivo Yeelight, che può essere controllato tramite smartphone (con l’app Yeelight o con Xiaomi Home) e tramite assistenti vocali, dispone inoltre di una luce ambientale per creare la giusta atmosfera in ogni occasione. Nella parte superiore della lampada sono infatti presenti dei LED multi-color in grado di generare fino a 16 milioni di colori, ideale per una cena romantica, per la visione di un film o anche solo per rilassarsi.

È presente una modalità notturna, che rende la plafoniera ideale anche per l’installazione in camera (soprattutto in quella dei bambini): emette una luce molto debole che non disturba il sonno ma che permette di vedere la stanza e di alzarsi di notte senza dover aumentare la luminosità.

L’installazione è resa semplice dalla funzione Quick Change, che prevede il fissaggio della base al soffitto (o alla parete) con la lampada principale che si fissa con due levette poste nella parte posteriore. In questo modo è più semplice anche la pulizia periodica, che non richiede alcun attrezzo specifico. A questo proposito va ricordata la certificazione contro polvere e instetti, che non finiranno per rimanere intrappolati tra la luce e il vetro.

Una volta installata la lampada dovrete semplicemente collegarla alla vostra rete WiFi domestica (supporta lo standard 802.11 a 2,4 GHz) o controllarla direttamente dal telecomando Bluetooth fornito nella confezione di vendita o con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa opportunamente configurati.

Potete acquistare Yeelight Arwen Ceiling Light su Cafago a 101,99 euro (invece di 199,99 euro), prezzo valido fino al prossimo 31 ottobre. Il prezzo include IVA e spese di spedizione dai magazzini tedeschi, senza quindi ulteriori costi o dazi doganali.

