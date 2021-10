OnePlus, fin dalle primissime versioni di smartphone, include una serie di tool di diagnostica che si possono rivelare estremamente utili nelle mani giuste. Ad esempio, i vecchi modelli OnePlus 3, OnePlus 3T e OnePlus 5, venivano commercializzati con un’applicazione di diagnostica di basso livello chiamata “EngineerMode”. Nel corso del tempo, però, la compagnia ha cambiato il nome dell’applicazione in FactoryMode ed ha anche rimosso la possibilità di avviare l’app inserendo il codice *#808#.

La community di XDA è riuscita a realizzare alcuni escamotage per accedere al tool ma solo a seguito del root del proprio smartphone, una funzione per alcuni troppo rischiosa. Fortunatamente, però, lo sviluppatore AndroPlus ha sviluppato un metodo per accedere all’app FactoryMode realizzando un generatore di codici che permette di sbloccare l’app.

Come accedere a FactoryMode senza root

Disclaimer: ci teniamo a sottolineare che l’accesso all’applicazione FactoryMode di OnePlus offre la possibilità di utilizzare funzioni di basso livello. È consigliato evitare di seguire la guida se non si è completamente a conoscenza di quali possono essere i rischi di un utilizzo errato di queste funzioni.

Ecco come accedere a FactoryMode di OnePlus senza root:

digitare il codice *#06# e copiare il codice IMEI 1 dall’apposito campo;

inserire il codice IMEI nel campo vuoto disponibile a questo link;

premere il tasto “CONVERT”;

digitare il codice *#*#5646#*#* sul proprio telefono, tappare il tasto indietro quando chiede di scansionare il codice QR e inserire il codice generato nell’apposito campo;

inserire il codice e tappare su “OK”

verrà mostrata la seguente schermata ad operazione conclusa

accedere alla modalità FactoryMode utilizzando il codice *#808# oppure *#36446337#

