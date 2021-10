Quando si parla di smartphone con display pieghevoli Samsung è senza ombra di dubbio l’azienda di riferimento del settore, come del resto confermano le grandi qualità offerte dagli recenti modelli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Il brevetto Samsung è tramutato in un render 3D

Il colosso sudcoreano ha molte idee per la categoria dei foldable, cosa che sappiamo di certo grazie alla lunga serie di brevetti che la compagnia deposita come ad esempio questo che ha come protagonista un probabile ritorno della serie Galaxy Note. Il designer Technizo Concept ha pensato bene di prendere in prestito l’aspetto dello smartphone mostrato nel sopracitato brevetto, per realizzare un incredibile render 3D di Samsung Galaxy Z Fold Note – nome di fantasia.

Nel video è ben visibile il singolare display che, estendendosi verso il retro dello smartphone, ne occupa quasi più della metà lasciando una piccola porzione fissa evidentemente deputata a raccogliere i componenti interni. L’aspetto peculiare del render 3D è senza ombra di dubbio il piccolo vano posteriore per la S Pen che, contrariamente alla vecchie generazioni di Samsung Galaxy Note, in questo caso si presenta come una semplice tacca magnetica a cui agganciare lo stylus.

Gli schemi contenuti nel brevetto pubblicato dal CNIPA prendevano in considerazione l’utilizzo di un modulo fotografico doppio di tipo punch hole; i render 3D, invece, mostrano un comporto fotografico triplo con un design ispirato a quello di Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Trattandosi di un brevetto non è detto che questo particolare smartphone a marchio Samsung verrà mai realizzato, ma è indiscutibile che i render 3D ci fanno sperare che prima o poi verrà presentato come il successore della gloriosa serie Galaxy Note.

Cosa ne pensate di questo design? Acquistereste un nuovo Galaxy Note con queste caratteristiche? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

Potrebbe interessarti anche: Google svela quando arriverà Android 12 sugli smartphone Samsung