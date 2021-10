Xplora propone sul mercato italiano due smartwatch Android pensati per i bambini, dotati di funzionalità cellulari (4G) e GPS: si tratta di Xplora X5 Play e Xplora XGO2, entrambi pensati anche per incoraggiare i più piccoli a fare più attività fisica.

Xplora X5 Play e XGO2: smartwatch per bambini con accesso sicuro alla vita digitale

Proprio in occasione del ritorno a scuola di queste settimane, l’azienda norvegese Xplora rende disponibile sul mercato italiano il modello premium X5 Play insieme a un powerbank (con uno sconto di 40 euro con l’acquisto di due unità). Secondo il produttore lo smartwatch offre un accesso sicuro alla vita digitale migliorando l’equilibrio tra il tempo davanti allo schermo e l’attività fisica, consentendo ai bambini di rimanere attivi.

I due modelli disponibili in Italia, Xplora X5 Play e XGO2, dispongono entrambi di sistema operativo Android e sono stati studiati per i bambini a partire dai 5 anni di età, che potranno dunque disporre del primo cellulare personale e sicuro per la tranquillità dei genitori. Entrambi hanno infatti funzioni di telefono cellulare e 4G, in modo che i piccoli possano restare in contatto con genitori, parenti o amici: tutti i contatti devono prima essere approvati dai genitori, ed è disponibile anche un pulsante SOS in caso di emergenza.

La piattaforma Goplay incoraggia i bambini a fare più attività fisica: per ogni mille passi fatti riceveranno delle monete (Xplora Coins) che potranno essere utilizzate per avere regali, servizi, fare beneficienza o anche trasferite agli amici. Secondo l’azienda coloro che partecipano alle attività sulla piattaforma fanno in media il 300% dei passi in più rispetto ai coetanei.

I genitori sapranno sempre dove si trovano i figli grazie al GPS integrato, ed è anche possibile impostare delle “zone di sicurezza”: se il bambino esce arriva subito una notifica ai contatti fidati (genitori, ma non solo). A bordo abbiamo display TFT da 1,4 pollici, chipset Qualcomm 8909W o Spreadtrum SC9820E e una fotocamera, che consente di scattarsi foto e condividerle coi contatti autorizzati.

Gli smartwatch risultano resistenti all’acqua, alla polvere e alla sabbia (certificazione IP67 o IP68), e integrano una batteria da 800 o 700 mAh dalla durata di 72 ore in modalità standby e di 5 ore in caso di utilizzo continuativo. Il peso non dovrebbe essere un problema per i bambini: parliamo di 54 grammi per X5 Play e di 60 grammi per XGO2.

Prezzi e disponibilità di Xplora X5 Play e Xplora XGO2

Xplora X5 Play è disponibile all’acquisto nei colori nero, rosa e blu al prezzo consigliato di 169,99 euro, con powerbank incluso (40 euro di sconto comprandone due). Xplora XGO2 è invece acquistabile nei colori nero, verde, rosa e blu al prezzo consigliato di 119,99 euro. Entrambi possono essere trovati sul sito ufficiale oppure su Amazon.

