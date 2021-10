Su mi.com, shop ufficiale online di Xiaomi, sono disponibili nuove offerte sugli smartphone della compagnia: abbiamo sconti su Xiaomi Mi 11 Lite 5G e POCO X3 Pro, ma anche su alcuni modelli della serie Redmi. Andiamo a scoprire le proposte a disposizione in questi giorni.

Smartphone Xiaomi, Redmi e POCO in offerta dal 4 al 10 ottobre 2021

Le offerte che stiamo per vedere fanno parte del terzo round dei saldi autunnali Xiaomi e sono valide da questa mattina fino alle 23:59 del 10 ottobre 2021, salvo esaurimento scorte. Gli ordini superiori ai 400 euro, a eccezione degli acquisti che riguardano la serie Xiaomi 11T, permetteranno di ricevere in omaggio Mi Smart Band 5.

Ecco le offerte disponibili da oggi fino al 10 ottobre 2021:

Xiaomi Mi 11 Lite 5G 8-128 GB a 379,90 euro

Redmi Note 10 Pro 6-128 GB a 289,90 euro

Redmi Note 10 Pro 6-64 GB a 249,90 euro

POCO X3 Pro 8-256 GB a 229,90 euro

Redmi Note 10 5G 4-128 GB a 219,90 euro

Redmi Note 10S 6-128 GB a 219,90 euro

POCO X3 Pro 6-128 GB a 199,90 euro

Le offerte Autumn Sale proseguiranno anche nei prossimi giorni con un paio di Flash Sale:

POCO F3 5G 6-128 GB a 299,90 euro (6-7 ottobre 2021)

POCO F3 5G 8-256 GB a a 329,90 euro (6-7 ottobre 2021)

Il sito Xiaomi mette a disposizione diverse altre promozioni e omaggi, disponibili fino al 10 ottobre 2021. Per scoprire tutto non dovete fare altro che seguire il link qui in basso.

Saldi autunnali Xiaomi: terzo round di offerte

