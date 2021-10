Se siete soliti utilizzare Google Foto e fate di tutto per mantenere un catalogo il più ordinato possibile dal punto di vista cronologico, in queste ore scopriamo che la versione 5.57.0.394309483 dell’applicazione del colosso di Mountain View permette finalmente di modificare data e ora delle foto e dei video caricati.

Si può modificare la data e l’orario

Infatti, come si può notare nella galleria d’immagini sottostante, aprendo una qualsiasi foto (o video) caricata su Google Foto e facendo uno swipe verso l’alto, il pannello informativo mostra il simbolo della matita di fianco la data e l’orario di caricamento. Se tappato, ecco apparire una comoda interfaccia pop-up in cui si ha l’opportunità di andare a specificare in maniera precisa l’orario e la data in cui una foto o un video sono stati registrati.

Da alcuni test sembra che la funzione non sia ancora disponibile sui dispositivi presenti in redazione, ma probabilmente bisognerà attendere un ulteriore aggiornamento lato server che evidentemente non è ancora disponibile per il nostro Paese. In ogni caso vi consigliamo di aggiornare l’app di Google all’ultima versione disponibile tramite il badge del Play Store sottostante, oppure installando manualmente l’APK da questo link di APK Mirror.

