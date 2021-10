Il team di sviluppatori di WhatsApp non è impegnato in un costante lavoro di miglioramento della sola applicazione destinata ai dispositivi Android ma anche di quella per iOS, così come del client Web e dell’app desktop e le nuove funzionalità studiate per rendere sempre più completa e piacevole l’esperienza degli utenti vengono introdotte a volte prima in una piattaforma e a volte in un’altra.

Nelle scorse ore, per esempio, con la versione 2.21.200.11 di WhatsApp Beta per iOS gli sviluppatori hanno introdotto alcuni miglioramenti per la funzionalità dei messaggi che scompaiono.

Così come apprendiamo da WABetaInfo, sono due in particolare le novità introdotte e la prima di esse è probabilmente quella più interessante: ci riferiamo alla possibilità di scegliere dopo quanto tempo i messaggi devono scomparire con più opzioni disponibili (ossia 24 ore, 7 giorni e 90 giorni).

La seconda novità invece riguarda la possibilità di impostare un timer predefinito per le nuove conversazioni (ciò attraverso l’apposita sezione dedicata alla Privacy nel menu delle impostazioni di WhatsApp) e ciò comporterà che tutte le nuove chat avranno i messaggi che scompaiono attivati per la durata prestabilità in automatico (questa impostazione non riguarderà invece le chat singole e di gruppo iniziate in precedenza).

Queste nuove funzionalità sono disponibili su WhatsApp Beta per iOS e WhatsApp Business Beta per iOS ma presto dovrebbero essere introdotte anche nella versione beta dedicata ai dispositivi Android. Basta avere un po’ di pazienza.

Come scaricare le nuove versioni beta di WhatsApp

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima le versioni beta dell’applicazione di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata a tale app seguendo questo link).

