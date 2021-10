Siete alla ricerca di una nuova bilancia smart per tenere sotto controllo il peso corporeo? In queste ore l’ottima bilancia Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 è in offerta con uno sconto del 71% sul prezzo di listino.

Una offerta da non lasciarsi scappare

Infatti, seguendo il link in calce alla news, potrete acquistare il dispositivo smart ad appena 9,99 euro anziché 34,99 euro, con appunto uno sconto pari del 71%. Caratterizzata da un design minimal e perfetto per fondarsi con qualsiasi stile di arredamento, la bilancia smart del colosso cinese dispone di alcune caratteristiche peculiari per un’analisi approfondita del corpo tra cui: un sensore per rilevare le più piccole variazioni di peso (anche di soli 50 grammi), un chip BIA di nuova generazione per misurare la percentuale di massa grassa, il test dell’equilibrio e molto altro.

Inoltre, Mi Body Composition Scale 2 offre la misurazione di 13 parametri di composizione corporea tra cui la percentuale di massa grassa, la massa muscolare, il grasso viscerale, il metabolismo basale, la quantità di acqua, proteine e non solo.

