Un nuovo rapporto pubblicato da Sensor Tower Store Intelligence svela come nel Q3 2021 il mercato mobile abbia registrato un importante passo in avanti in termini delle vendite di app, sottoscrizioni e acquisti in-app.

Una crescita sostenuta anche dal Play Store

Dati alla mano, nel penultimo trimestre del 2021 c’è stata una crescita del 15.1% YoY circa la spesa per le app mobile; Google Play Store figura da carro trainante con una crescita YoY del 18.6% con una crescita da 10.2 miliardi di dollari a 12.1 miliardi di dollari. Però, sebbene l’App Store di Apple abbia visto una crescita molto più modesta rispetto allo store digitale di Google, i consumi degli utenti sono stati superiori portando le entrate a 21.5 miliardi di dollari.

In termini di app mobile più redditizie durante il Q3 2021, TikTok si trova nuovamente al primo posto della classifica globale e dell’App Store, mentre sul Play Store è Google One a reggere lo scettro dell’applicazione mobile più redditizia del trimestre. Al secondo posto della classifica globale troviamo Piccoma, seguita poi da YouTube, Google One e infine Disney+.

TikTok è la regina del mercato anche per quanto riguarda il volume di download registrato nel Q3 2021 che, con 3 miliardi di installazioni in tutto il mondo, si presenta come la prima applicazione non di Facebook a raggiungere questo incredibile traguardo.