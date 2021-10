Samsung Galaxy S21 è il chiaro esempio di cosa significa realizzare uno smartphone di fascia alta in grado di superare la prova del tempo, anche a distanza di 9 mesi dalla sua presentazione. Se il vostro smartphone Android non è più scattante come una volta e siete innamorati del design e delle prestazioni del dispositivo di Samsung, quest’oggi Euronics svela una offerta che potrebbe fare al caso vostro.

Meno di 700 euro per un device incredibile

Infatti, cliccando il link in calce alla news, fino al 10 ottobre avrete l’opportunità di fare vostro il modello Samsung Galaxy S21 5G con 128 GB di spazio interno nella colorazione Phantom Gray a 699 euro, anziché 879 euro, con uno sconto del 20.48% rispetto il prezzo di listino.

Lo smartphone può contare su un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel con fotocamera punch hole e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. L’hardware interno è costituito dal processore Exynos 2100 con 8 GB di RAM, batteria da 4000 mAh con ricarica rapida a 25 W (su cavo), Android 11 con la personalizzazione One UI 3.1, connettività 5G e un comparto fotografico triplo di altissimo livello.

Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le altre offerte del mondo hi-tech selezionate dalla nostra redazione.

Acquista Samsung Galaxy S21 in offerta

Potrebbe interessarti anche: recensione Samsung Galaxy S21