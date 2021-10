Xiaomi presenta un nuovo smartphone Android: parliamo di Redmi Note 10 Lite, un dispositivo annunciato in India ma che sa di già visto. Si tratta sostanzialmente di un nome diverso per Redmi Note 9 Pro, lanciato ad aprile in Italia.

Redmi Note 10 Lite ufficiale: le caratteristiche tecniche ci ricordano qualcosa

Redmi Note 10 Lite ha praticamente la stessa scheda tecnica dello smartphone appena citato. Troviamo infatti un DotDisplay da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con vetro Gorilla Glass 5 e lo stesso SoC, un Qualcomm Snapdragon 720G octa core a 8 nm con GPU Adreno 618. Lato memorie abbiamo due versioni, entrambe con 6 GB di RAM LPDDR4x, che integrano 64 o 128 GB di storage UFS 2.1.

Il comparto fotografico posteriore vede la presenza di quattro sensori: il principale da 48 MP è accompagnato da ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 5 MP e di profondità da 2 MP. Per i selfie è disponibile invece un sensore da 16 MP, integrato nel display attraverso il “solito” piccolo foro centrale. La batteria è da 5020 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 18 W.

Ecco la scheda tecnica completa di Redmi Note 10 Lite:

display DotDisplay da 6,67 pollici Full-HD+

SoC Qualcomm Snapdragon 720G octa core a 8 nm con Adreno 618

6 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di memoria interna UFS 2.1

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (f/1.89), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), macro da 5 MP (f/2.4) e di profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.48, 1.0μm) con foro

connettività dual SIM 4G VoLTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/NavIC, porta USB Type-C e per il jack da 3,5 mm

sensore d’impronte laterale

batteria da 5020 mAh con ricarica rapida a 18 W

MIUI 12

dimensioni di 165,75 x 76,68 x 8,8 mm, peso di 209 g

L’unica differenza tra Redmi Note 10 Lite e Redmi Note 9 Pro è sostanzialmente nelle colorazioni: il primo è infatti acquistabile nelle inedite varianti Aurora Blue e Champagne Gold.

Prezzo e uscita di Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10 Lite sarà disponibile all’acquisto in India a partire da domani nelle colorazioni Aurora Blue, Champagne Gold, Glacier White e Interstellar Black. Il prezzo di vendita nel Paese è fissato a 14.000 rupie per la versione 6-64 GB e a 17.000 per quella 6-128 GB, corrispondenti a circa 163 e 198 euro al cambio. Non sappiamo se sarà mai commercializzato anche nel nostro Paese.

