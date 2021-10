L’offerta Very (Mobile) Special propone minuti, SMS e 130 GB a 7,99 euro al mese

Il mese di ottobre 2021 è appena iniziato e Very Mobile – operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba anche WINDTRE – ha deciso di inaugurarlo con una nuova offerta molto interessante disponibile all’attivazione online: Very Special propone un bundle molto completo a un prezzo mensile decisamente competitivo.

Insomma, dopo avervi parlato nei giorni scorsi della questione VoLTE, oggi riapriamo il discorso relativo alle offerte telefoniche targate Very Mobile.

Very (Mobile) Special: dettagli e costi dell’offerta

Come quasi sempre accade con le offerte così competitive, anche questa è di tipo operator attack, ovvero attivabile soltanto dai clienti provenienti dagli operatori in target. Nel caso di specie si tratta innanzitutto di Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Fastweb, cui si aggiungono numerosi altri operatori virtuali (BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU).

L’offerta Special di Very Mobile, come riportato sul sito dell’operatore, sarà disponibile all’attivazione solo fino al 25 ottobre 2021, salvo proroghe dell’ultimo minuto. In caso di attivazione online, l’operatore prevede l’azzeramento dei costi di attivazione e per la nuova SIM.

Per quanto riguarda i contenuti, Very Mobile Special comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 GB di traffico dati 4G (4,4 GB sono sfruttabili in Roaming UE) con velocità fino a 30 Mbps – che, nella realtà dei fatti, vengono abbondantemente superati – al prezzo di 7,99 euro al mese.

Siete interessati ad attivarla? Non dovete far altro che recarvi sul sito ufficiale di Very Mobile e acquistarla comodamente da lì.

Non dimenticate che la promozione Porta un Amico è ancora attiva: come esaustivamente spiegato sul sito ufficiale, sia il cliente Very che l’amico invitato hanno diritto a 5 euro di ricarica omaggio (che diventano 10 euro nel caso in cui l’amico che porta il numero provenga da Iliad o da PosteMobile) e ciascun cliente può arrivare fino ad un massimo di 50 euro di ricariche omaggio.

Inoltre, fino al 3 novembre 2021, Very Mobile offre l’attivazione gratuita su tutte le offerte per i nuovi numeri e per i clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali.

