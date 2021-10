iPhone 13 Pro Max e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G rappresentano senza ombra di dubbio il meglio che hanno da offrire due tra le più importanti aziende hi-tech al mondo, Apple e Samsung.

Come se la cavano i due smartphone?

Un nuovo confronto video pubblicato dal canale YouTube PhoneBuff, mette in competizione lo smartphone di Apple contro quello di Samsung per quanto concerne la velocità nell’apertura delle applicazioni. Se inizialmente possiamo notare come il telefono del colosso sudcoreano surclassi quello dell’azienda di Cupertino nell’avvio di Facebook, Starbucks, Microsoft Word, Microsoft Office, l’app Fotocamera e Snapseed, l’iPhone 13 Pro Max fa mangiare la polvere al proprio competitor durante l’esportazione di un video e poi per tutto il resto della competizione.

Cosa si evince da questo test su iPhone 13 Pro Max e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G? Molto probabilmente l’ultima creatura di Apple si comporta meglio in tutti quei contesti in cui è richiesta la forza bruta del processore come, ad esempio, durante l’esportazione di un video; lo smartphone di Samsung, dal canto suo, si comporta meglio per quanto concerne l’avvio di applicazioni per via di un maggiore quantitativo di RAM.

Qui di seguito, invece, vi mostriamo come si comportano iPhone 13 Pro e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sotto tutti i punti di vista, senza dimenticare il design e ovviamente la qualità delle fotocamere.