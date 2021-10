A giugno ci siamo occupati di un progetto di uno sviluppatore indipendente avente come obiettivo quello di portare Android Auto sui veicoli Tesla e a distanza di qualche mese pare che i progressi compiuti siano notevoli.

Il sistema ideato si basa sull’utilizzo di un’apposita applicazione chiamata TeslAA – Android Auto over Tesla Browser e che può essere acquistata sul Google Play Store a 4,99 euro (trovate qui la pagina dedicata).

Come portare Android Auto sui veicoli Tesla

Stando a quanto si apprende, la soluzione ideata è piuttosto semplice da mettere in atto: gli utenti, infatti, si devono limitare a scaricare tale applicazione e quindi devono connettere il telefono all’auto tramite Bluetooth, collegare il WiFi Tesla all’hotspot dello smartphone e infine visitare androidwheels.com sul browser Web dell’auto.

L’app TeslAA – Android Auto over Tesla Browser è ancora in versione beta ma pare che sia già in grado di garantire agli utenti un’esperienza piacevole e grazie a questa implementazione di Android Auto sarà loro possibile visualizzare app come Google Maps o Waze direttamente sul display centrale del proprio veicolo.

Così come ci ricorda Electrek, si tratta di una soluzione non ancora esente da qualche problema, spesso risolvibile ricaricando la pagina. Lo sviluppatore dell’app precisa inoltre che le prestazioni dipendono anche dal telefono e dal browser Tesla (gli smartphone sottoalimentati potrebbero non essere in grado di trasmettere correttamente a risoluzione 720p) e ricorda che la ricarica wireless quando si utilizza Android Auto può portare al surriscaldamento del telefono (una possibile soluzione è l’utilizzo di un cavo per la ricarica).

Inoltre, se si perde il segnale del cellulare per un lungo periodo, l’auto Tesla potrebbe decidere di disconnettersi dal WiFi e non sarà possibile riconnettersi fino a quando non ci si trova di nuovo in un’area con copertura mobile.

In sostanza, piccoli problemi che chi desidera sfruttare le potenzialità di Android Auto su Tesla probabilmente accetterà.