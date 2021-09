Dopo settimane di leak e informazioni trapelate, Motorola ha ufficialmente lanciato in India il Moto Tab G20. Si tratta del primo tablet della casa alata proprietà di Lenovo.

Il Moto Tab G20 è a tutti gli effetti un tablet economico pensato per il mondo dell’educazione e non dovrebbe stupire se le caratteristiche tecniche non facciano gridare al miracolo.

Specifiche tecniche Moto Tab G20

Il dispositivo, infatti, non vanta un design tra i più ispirati o moderni e monta un display IPS LCD da 8 pollici con risoluzione HD+ (1280 x 800 pixel).

Il tutto è mosso dal SoC Helio P22T con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna mentre la batteria è una capiente unità da 5100 mAh.

Il comparto fotografico è ridotto all’osso ed è caratterizzato da una fotocamera posteriore da 5 MP e un sensore frontale da 2 MP.

Il sistema operativo è un Android 11 quasi stock con le lievi personalizzazioni a cui ci ha abituato Motorola e l’aggiunta della Modalità Bambini, altro indizio sul pubblico a cui è rivolto questo tablet.

Il tablet include un altoparlante Dolby Atmos, uno slot per le schede microSD, connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e un jack da 3,5 mm, manca però il supporto per la connettività LTE. Il dispositivo misura 199.1 × 121.8 × 8.15 mm e pesa 305 grammi.

Il Moto Tab G20 è disponibile, attualmente, solo in India nella colorazione Platinum Grey al prezzo di 10,999 rupie indiane, 127 euro al cambio.

Non sappiamo nulla riguardo un eventuale arrivo in Europa ma vi terremo aggiornati.

