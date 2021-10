Dopo l’arrivo dei messaggi di Facebook Messenger all’interno dei DM di Instagram, in queste ore il colosso di Mark Zuckerberg annuncia una importante novità : gli utenti Instagram possono partecipare alle chat di gruppo di Facebook Messenger.

Maggiore integrazione tra Messenger e Instagram

Le linee di confine tra le due applicazioni continuano così a diventare sempre più labili, sfocate, dando la possibilità a tutti gli utenti di chattare su questa o quell’applicazione con i propri gruppi di amici senza curarsi da quale app si sta digitando. “Il nostro obiettivo è aiutare le persone a sentirsi connesse anche se non possono stare insieme. Ecco perché oggi siamo super entusiasti di offrirti nuove funzionalità di messaggistica di gruppo da condividere con i tuoi amici e familiari. Ora puoi avviare chat di gruppo tra app sia con gli amici di Messenger che di Instagram“, si apprende dalla nota pubblicata dalla compagnia.

L’arrivo della nuova funzione permette di utilizzare i sondaggi in pieno stile Messenger anche su Instagram, così come la possibilità di guardare un contenuto video di Instagram con i propri amici tramite la funzionalità “Watch Together“. Inoltre, la compagnia annuncia anche l’introduzione degli indicatori di digitazione nelle chat di gruppo sia su Facebook Messenger che nei DM di Instagram, mentre sono in arrivo anche nuovi temi per le chat.

Le novità sono in rollout su Facebook Messenger e Instagram fin da subito; correte ad aggiornare le app rispettivamente da questo link e da quest’altro link del Play Store.