Anche Google One ottiene il Dynamic Color del design Material You, ma la novità più importante è che l’app riceve finalmente un tema scuro.

L’ultimo linguaggio di design del colosso di Mountain View si presenta in Google One con una barra inferiore più convenzionale rispetto al precedente approccio, tuttavia le schede al suo interno rimangono invariate.

Cambia invece la pagina Impostazioni che non è più inclusa nella navigazione principale, ma è stata spostata in un nuovo riquadro di navigazione in modo da fornire un accesso più rapido ai prezzi dei piani di abbonamento.

L’elemento di navigazione inferiore adotta indicatori a forma di pillola e il Dynamic Color è presente ovunque, incluso lo sfondo di Google One e varie schede delle funzionalità. Il logo “Google” in alto ora è in bianco o nero e non più nei quattro colori dell’azienda. Non esiste un interruttore manuale per attivare o disattivare il tema scuro, oltre all’impostazione di sistema.

Previous Next Fullscreen

Google One riceve un tema scuro grazie al Material You

Grazie al design Material You, Google One ottiene finalmente un tema oscuro dopo il suo lancio nel 2018. L’app in precedenza offriva solo un’interfaccia utente piuttosto chiara che era in contrasto con ogni altra applicazione, ma dal momento che il client è necessario per controllare la VPN integrata e i backup dei dispositivi Android, era fastidioso dover utilizzare un’applicazione proprietaria ancora non conforme.

La versione 1.117 di Google One è ora disponibile tramite il Play Store di Google. A seguire trovate il badge per aggiornare l’applicazione sui vostri dispositivi mobili.

Potrebbe interessarti: Memoria piena su Google Foto, Gmail e Drive: come liberare spazio