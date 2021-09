Emergenze personali è un’applicazione installata di default su tutti gli smartphone Google Pixel e si occupa di fornire funzioni di SOS in casi di estrema emergenza, come durante gli incidenti stradali o situazioni di pericolo nelle proprie vicinanze.

Condivisione dei video con i contatti di emergenza

La versione 2021.08.27 in rollout sul Play Store dispone di una nuova funzionalità di emergenza, come è stato scoperto dai ragazzi del gruppo Telegram GooglePixels. All’interno delle impostazioni generali di Emergenze personali è adesso possibile personalizzare il comportamento della funzione a seguito della pressione del tasto di accensione per 5 volte consecutive. Gli utenti possono scegliere se fare partire una chiamata ai servizi di emergenza locali, condividere in tempo reale la propria posizione, il livello di autonomia residua della batteria o avviare una registrazione video.

Il video in questione, la cui lunghezza complessiva consentita è pari a 45 minuti, ha un peso di circa 10 MB per ogni minuto di registrazione grazie a particolari algoritmi di compressione. I ragazzi di XDA hanno provato la funzione scoprendo che un video di 44 secondi ha un peso pari a 13.5 MB, un bitrate a 2.5 Mbps e risoluzione 720p. Tutti i video registrati vengono caricati nel cloud, sul proprio account Google, ed eventualmente possono essere condivisi automaticamente ai propri contatti di emergenza.

Non appena la funzione di SOS viene attivata – l’utente ha 5 secondi di tempo per disabilitarla -, l’interfaccia del telefono cambia mettendo in evidenza alcuni comandi rapidi e l’interfaccia della fotocamera per iniziare a registrare un video con la fotocamera frontale o posteriore. Non appena il video viene stoppato, l’utente ha a disposizione 15 secondi per decidere se inviarlo automaticamente ai propri contatti di emergenza oppure no. Tutti i video vengono caricati e conservati sul cloud di Google per 7 giorni ed eventualmente cancellati; l’utente può anche condividere il link al file video.

L’aggiornamento di oggi estende le funzionalità già offerte dalla modalità SOS di Android 12; gli utenti interessati possono scaricare l’update dal badge del Play Store sottostante oppure da questo link di APK Mirror.

