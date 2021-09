BlueStacks X è il primo servizio di streaming che si focalizza esclusivamente sui giochi mobile, così da portare sul vostro computer anche i giochi a cui normalmente giocate sui vostri smartphone. BlueStacks X ha lo stesso approccio commerciale di BlueStacks, l’applicazione che permette di utilizzare le applicazioni Android anche su computer Windows; gli utenti non dovranno sborsare un solo centesimo per sfruttare il servizio di streaming per i giochi mobile, ma al massimo guardare qualche pubblicità prima di avviare una nuova partita.

I giochi mobile sbarcano sul computer

Il servizio, nato in collaborazione con la compagnia di cloud computing now.gg, utilizza un sistema ibrido in cui una parte della potenza di calcolo necessaria per l’avvio dei giochi viene fornita direttamente dal cloud, mentre un’altra parte può essere ceduta al proprio computer in base alla capacità dell’hardware di cui si dispone.

“BlueStacks App Player ha recentemente superato 1 miliardo di download a vita. X è un naturale passo successivo per noi. Il cloud ibrido è una grande svolta tecnologica che rende economicamente fattibile il lancio del servizio“, dichiara Rosen Sharma, CEO di BlueStacks Inc. “Siamo un partner di fiducia per i migliori sviluppatori di giochi per dispositivi mobile. C’è molto entusiasmo tra di loro per X e alcune delle altre innovazioni che abbiamo come la profonda integrazione con Discord.”

Al lancio sono disponibili più di 200 titoli da giocare completamente gratis, con la promessa che ne verranno aggiunti di nuovi ogni settimana. BlueStacks X è disponibile tramite web browser su iOS, Android, Windows 11, macOS, Chrome OS e addirittura alcuni modelli di smart TV.

Se siete interessati a BlueStacks X potete scoprire ulteriori informazioni dal sito ufficiale.