Samsung avrebbe già scelto il fornitore delle batterie di Samsung Galaxy S22: si tratta dell’azienda Amperex Technology Limited (ATL), un nome che a prima vista non ci dice niente ma che accostato a Samsung Galaxy Note 7 ci fa venire i brividi.

Un ritorno di cui non aver paura

ATL era proprio l’azienda che, assieme a Samsung SDI, fornivano le batterie per lo sfortunato Samsung Galaxy Note 7. A seguito di quell’incredibile flop il colosso sudcoreano non solo ha terminato tutti i rapporti commerciali con la compagnia e messo in piedi una serie di controlli di qualità vastamente più scrupolosi, ma con il tempo ha nuovamente stretto rapporti con ATL – le batterie realizzate dall’azienda cinese sono presenti negli smartphone Samsung della serie Galaxy A/M, Galaxy Watch, Galaxy Buds e anche nella serie Samsung Galaxy S21.

Le ultime informazioni disponibili indicano che ATL e Samsung SDI sono nuovamente le aziende che Samsung avrebbe scelto come fornitrici delle batterie della serie Samsung Galaxy S22 e, considerando l’assenza di gravi problemi di assemblaggio come quelli scoperti per la serie Galaxy Note 7, possiamo stare sicuri che non mostreranno segni di cedimento.

Venendo alla capienza della batteria, un elemento di cui ci siamo già interessati, i lotti forniti da Samsung SDI farebbero riferimento a moduli da 3700 mAh di capienza; se fosse confermato, si tratterebbe di un importante passo indietro rispetto i 4000 mAh offerti invece dalla batteria di Samsung Galaxy S21.

Un modulo fotografico diviso per Galaxy S22 Ultra?

Passando al modello Samsung Galaxy S22 Ultra, OnLeaks ha pubblicato un leak con protagonista alcuni render dell’atteso smartphone di fascia premium con il modulo fotografico posteriore diviso in due sezioni. OnLeaks, dopo le osservazioni avanzate da IceUniverse, si è messo in contatto con le sue fonti ed è riuscito a risalire a un prototipo di Galaxy S22 Ultra con un modulo fotografico con questo particolare design. Attualmente non è ancora chiaro quale tipologia di design Samsung avrebbe scelto per lo smartphone.

Cosa ne pensate di questo design? Lo preferite a quello mostrato per la prima volta su Samsung Galaxy S21 Ultra 5G? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

