Sempre più utenti sfruttano il proprio smartphone non soltanto per comunicare e navigare sul Web ma anche come vero e proprio portafoglio grazie ai tanti servizi digitali disponibili e per i possessori di alcuni modelli della serie Samsung Galaxy S21 è in arrivo un’altra comoda funzionalità che aumenta ancora di più le potenzialità del proprio telefono.

A inizio anno, in occasione dell’evento di lancio della serie Samsung Galaxy S21, il produttore coreano ha annunciato una funzionalità di chiave digitale per qualsiasi smartphone dotato di tecnologia UWB ma da quel momento non ha fornito ulteriori dettagli.

Nuova funzione per Samsung Galaxy S21+ e S21 Ultra

Ebbene, con l’aggiornamento di sicurezza di ottobre viene finalmente implementato il supporto per la funzione chiave digitale su Samsung Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra e ciò significa che, una volta installato l’update, gli utenti potranno aggiungere una chiave a Samsung Pass.

Resta da capire quali siano i veicoli supportati dalla nuova funzionalità di Samsung, che usa una combinazione delle tecnologie NFC e UWB per aprire le portiere delle auto e anche avviare il motore.

A Gennaio, in occasione della presentazione di tale funzione, il colosso coreano ha citato tra i produttori di auto già supportati Audi, BMW, Ford e Genesis anche se gli specifici modelli non sono stati rivelati.

Nei progetti iniziali di Samsung il rilascio di questa funzionalità era in programma per agosto mentre a luglio il produttore avrebbe dovuto rilasciare il supporto per le chiavi di casa ma, a quanto pare, quello per le chiavi delle auto arriverà prima (probabilmente anche perchè ancora non sono tanti gli utenti che sfruttano una serratura smart per la propria abitazione).

Allo stato attuale il supporto alla funzione delle chiavi digitali è limitato ai Galaxy S21 commercializzati in Corea del Sud ma a breve il produttore dovrebbe estenderlo anche ad altri Paesi. Basta avere un po’ di pazienza.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G