Samsung Galaxy F42 5G è il nuovo smartphone Android di fascia media del colosso sudcoreano presentato quest’oggi per il mercato indiano.

Caratteristiche Samsung Galaxy F42 5G

Il suo aspetto economico lo si nota fin da subito dal design con cornici vistose e dalla presenza di un notch a goccia, ormai elemento caratteristico degli smartphone a buon mercato. Lo smartphone dispone di un pannello LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, mentre al suo interno trova posto il processore MediaTek Dimensity 700 affiancato da 6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno.

Dal punto di vista fotografico Samsung Galaxy F42 5G può contare su un sensore frontale da 8 MP e un modulo posteriore così composto: sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 5 MP con angolo di visuale da 115° e sensore macro da 2 MP. È presente il supporto alla connettività 5G, 4G/LTE, i moduli Wi-Fi e Bluetooth e anche il jack audio da 3.5 mm. Piuttosto soddisfacente l’autonomia con la batteria da 5000 mAh e supporto alla ricarica rapida a 15 W, mentre come OS troviamo Android 11 con la personalizzazione One UI 3.1.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz;

processore MediaTek Dimensity 700;

6/8 GB di RAM con 128 GB di spazio interno;

fotocamera posteriore: sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 5 MP con angolo di visuale da 115° e sensore di profondità da 2 MP;

fotocamera frontale da 8 MP;

sensore per le impronte laterale, jack audio da 3.5 mm;

connettività 5G, Wi-Fi, Bluetooth, 4G/LTE;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 15 W;

Android 11 con personalizzazione One UI 3.1.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy F42 5G

Lo smartphone di Samsung sarà disponibile all’acquisto in India a partire dal 3 ottobre, durante l’evento Big Billion Days di Flipkart. In virtù di esso, il dispositivo sarà disponibile al prezzo di lancio di 17999 rs, circa 210 euro, per la versione 6+128 GB e 19999 rs, circa 230 euro, per il modello con 8+128 GB. A seguito dell’evento il prezzo dello smartphone salirà a 20999 rs, circa 240 euro, e 22999 rs, circa 270 euro, rispettivamente per il modello con 6 GB di RAM e 8 GB di RAM. Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni Matte Aqua e Matte Black.

