LeTV ha deciso di tornare sul mercato degli smartphone dopo una lunga pausa e una recessione finanziaria.

Il 27 settembre 2021 il produttore cinese ha tenuto una riunione a Pechino per presentare LeTV S1, il suo primo smartphone con Huawei Mobile Services (HMS).

Caratteristiche dello smartphone LeTV S1

LeTV S1 è uno smartphone Android dall’aspetto economico e offre un display HD da 6,5 ​​pollici (1280 x 720) con un notch a goccia. Il dispositivo è dotato di uno scanner di impronte digitali posizionato sul retro e misura 164,6 x 76 x 9,7 mm.

La parte posteriore dello smartphone ospita una tripla fotocamera con funzionalità AI e un flash LED. LeTV S1 è trainato da un chip T5710 ed è alimentato da una batteria integrata da 4900 mAh.

LeTV S1 viene fornito con il pacchetto Huawei Mobile Services (HMS) preinstallato e l’interfaccia FreemeOS 9.1.0 basata su Android 9 Pie. Il dispositivo dispone anche di app Huawei come Musica e Libri.

Durante l’evento di presentazione il capo di LeTV ha anche annunciato che l’anno prossimo la società lancerà un nuovo smartphone di punta. L’immagine esibita mostra che questo smartphone ha un display curvo, ma l’azienda non ha ancora rivelato ulteriori informazioni.

Secondo le informazioni, LeTV S1 sarà in vendita in Cina il 30 settembre alle 10:00 (ora cinese), tuttavia l’azienda non ha ancora annunciato il prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 1000 yuan (circa 132 euro).

