Come ben sappiamo il ban USA contro Huawei voluto dall’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump ha obbligato il colosso cinese a montare un’apposita versione del processore Qualcomm Snapdragon 888 su Huawei P50 sprovvista di modem 5G.

Huawei Mate 50 Pro con modem 4G?

Digital Chat Station, leaker piuttosto affidabile, è convinto che la serie Huawei Mate 50 possa essere colpita dalla stessa sorte che è toccata alla famiglia Huawei P50. In questo caso però, si indica che la nuova serie di smartphone di fascia alta potrebbe montare una variante del SoC Qualcomm Snapdragon 898 con modem 4G.

A corroborare questa tesi arrivano in soccorso le varianti del processore di Qualcomm attualmente in fase di test: una con supporto al 5G con codice prodotto SM8450 e una, invece, con modem 4G con codice prodotto SM8425. Secondo le sue informazioni, quest’ultima sarebbe la versione modificata del SoC Qualcomm attualmente in fase di test sull’attesa famiglia di smartphone di fascia alta.

Huawei Mate 50 Pro dovrebbe montare HarmonyOS 2.1

Spostandoci sul software atteso su Huawei Mate 50 Pro, nuovi rumor scommettono sulla disponibilità di HarmonyOS 2.1. Sembra che la nuova versione del sistema operativo di Huawei possa sfruttare una funzionalità per connettere più dispositivi sotto lo stesso Huawei ID; in tal modo, ad esempio, sarebbe possibile iniziare un gioco su Huawei Mate 50 Pro e riprenderlo dallo stesso punto da un tablet della serie MatePad.

Huawei Watch Fit New si affaccia in Europa

Spostandoci sul ramo wearable, sembra che Huawei sia in procinto di lanciare in Europa una variante dello smartwatch Huawei Watch Fit. Scovato da Roland Quandt sul sito tedesco di Huawei, il modello Huawei Watch Fit New sarebbe atteso al lancio il prossimo 18 ottobre al prezzo di 129 euro.

Le specifiche tecniche del nuovo modello coincidono con quelle di Watch Fit ad eccezione del modulo NFC; quest’ultimo viene espressamente citato da Quandt ma non ve n’è traccia sul sito web di Huawei.

In copertina Huawei Mate 40 Pro

