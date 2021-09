Xiaomi 11T Pro è uno smartphone unico nel suo genere per via dell’incredibile ricarica a 120 W in grado di portare l’autonomia da 0 a 100 in appena 24 minuti circa.

Una offerta da non lasciarsi scappare

Normalmente il prezzo di Xiaomi 11T Pro sarebbe pari a 649 euro (attualmente ribassato a 599 euro) ma, seguendo il link in calce all’articolo, avrete l’opportunità di portarvelo a casa a un prezzo incredibilmente allettante – vi ricordiamo che il dispositivo sarà disponibile dal 15 ottobre. Infatti, la pagina di Amazon relativa allo smartphone di Xiaomi vi offre la possibilità di applicare al carrello un codice coupon del valore di 100 euro entro il 10 ottobre, salvo esaurimento dei coupon disponibili, così da acquistarlo ad appena 499,90 euro.

Xiaomi 11T Pro può contare su un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, HDR10+ e luminosità massima di 1000 nits. Il processore Qualcomm Snapdragon 888, in accoppiata a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, si occupa di spingere al massimo le prestazioni dello smartphone animato da Android 11 con la MIUI 12.5. Più che apprezzabile la componente fotografica con tre sensori posteriori, ma la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 120 W è il vero fiore all’occhiello di questo smartphone di fascia alta.

Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le più incredibili offerte sul mondo hi-tech selezionate dalla nostra redazione.

Acquista Xiaomi 11T Pro 5G su Amazon

Potrebbe interessarti anche: recensione Xiaomi 11T Pro 5G