Xiaomi 11 Lite 5G New Edition arriva sul mercato e per “festeggiarne” il debutto l’azienda offre subito uno sconto immediato di 100 Euro per chi in pratica lo pre-ordina, sconto che però sarà disponibile solo per poche ore.

Xiaomi 11 Lite 5G NE è una novità sulla fascia media

Durante l’ultimo evento Xiaomi, tenutosi nei primi giorni di settembre 2021, l’azienda ha svelato la nuova gamma Xiaomi 11, che innanzitutto come novità vede l’eliminazione del suffisso Mi nel nome. Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro i nuovi membri del portfolio a cui si aggiunge Xiaomi 11 Lite 5G NE che, di fatto, soppianta lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G di inizio anno.

Nuovo modello ma praticamente nessuna novità se non per il processore; questo nuovo smartphone infatti è dotato del nuovo Qualcomm Snapdragon 778G invece dello Snapdragon 780G, molto simili se non fosse che il secondo pare essere stato dismesso da Qualcomm. Il nuovo processore è lo stesso che abbiamo visto anche sul Samsung Galaxy A52s 5G e che offre un buon equilibrio tra prestazioni e consumi.

Le restanti specifiche tecniche parlano di uno smartphone da 6,55 pollici FullHD+ con 120 Hz di refresh rate, 4250 mAh di batteria con ricarica rapida a 33W, tripla fotocamera da 64 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel e macro da 5 megapixel con autofocus, connettività 5G e soprattutto un design particolare con uno spessore inferiore agli 8mm e un peso di poco più di 150 grammi.

Chiudiamo quindi con l’offerta lancio che è fissata a 299,90 Euro invece di 399,90 Euro, uno sconto immediato di 100 Euro per chi lo pre-ordina su Amazon entro le prime 24 ore, promozione imperdibile per chi ci stava facendo già un pensierino. Unica nota dolente, la disponibilità è fissata al 25 di ottobre, di conseguenza per la consegna toccherà pazientare.

Acquistalo adesso su Amazon.it nella colorazione Nera, oppure Blu/Viola.