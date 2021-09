Quali sono i prezzi medi delle tariffe per la telefonia mobile rispetto allo scorso anno? E cosa includono? Lo scopriamo grazie al nuovo Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it, che ha analizzato il canone mensile medio richiesto dagli operatori MNO e MVNO e la composizione media delle offerte (minuti, SMS e giga).

Flessione dei prezzi e boom di giga: il confronto delle tariffe tra 2020 e 2021

Negli ultimi 12 mesi le tariffe hanno fatto registrare una leggera diminuzione del canone mensile (-4,1%), ma al contempo un significativo incremento dei giga inclusi ogni mese (+38,9%). Le offerte sono diventate dunque più convenienti per gli utenti italiani, anche quelle proposte dagli operatori MNO, ossia quelli “tradizionali” (Vodafone, TIM, WINDTRE e Iliad).

A settembre 2021 la tariffa mobile media include 2720 minuti e 1825 SMS al mese, con una crescita rispetto a ottobre 2020 rispettivamente dell’8,2% e del 10,5%. La crescita maggiore riguarda però i giga, che sono aumentati addirittura del 38,9% (71,64 giga al mese di media). Il tutto senza incrementi nei prezzi, anzi: il costo periodico medio richiesto è di 10,43 euro al mese (-4,1%).

Gli operatori MNO coprono l’86,9% delle SIM Human, ossia quelle effettivamente usate dai consumatori), e mettono a disposizione una media di 2803 minuti, 1910 SMS e 81,03 giga al mese, con un irrilevante calo dei minuti (-0,8%) e aumenti sia per gli SMS (+6,5%) sia per i giga (+19,2%). Il costo cala leggermente anche in questo caso, del 3,1%, raggiungendo una media di 14,47 euro: si tratta di cifre prevedibilmente più alte rispetto a quelle degli operatori virtuali, ma includono spesso il 5G.

