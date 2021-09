L’annuncio di Google della partnership con Samsung per dare vita alla nuova piattaforma di Wear OS ha rivitalizzato il mercato dei dispositivi basati su questa piattaforma, che nei prossimi mesi si dovrebbe arricchire di diversi nuovi modelli.

Il team di sviluppatori del colosso di Mountain View, forse consapevole che questa è l’occasione giusta per rilanciare Wear OS e renderlo competitivo con le soluzioni della concorrenza, si è messo al lavoro per migliorare vari aspetti e tra le novità vi è anche “Health Services“, un componente che lavora in background e con il quale gli utenti finali non devono interagire.

L’app Health Services per Wear OS è sbarcata sul Play Store

Nelle scorse ore l’app Health Services è stata pubblicata sul Google Play Store, caratterizzata da un’icona con un cuore verde e la frequenza cardiaca, in modo da mettere in risalto che si tratta di una soluzione “utilizzata per fornire funzionalità e metriche relative a salute e fitness alle app”.

Stando a quanto viene spiegato dagli sviluppatori, questo componente ha come compito quello di fornire alle applicazioni varie funzionalità di base, come la gestione dei sensori e il monitoraggio degli allenamenti, oltre che diverse metriche, come la frequenza cardiaca, il conteggio dei passi, le calorie, la distanza, ecc.

Inoltre, Health Services aiuta le applicazioni a migliorare le prestazioni della batteria e a garantire agli utenti un monitoraggio della salute e del fitness coerente e di qualità superiore.

Google precisa che le app indossabili in precedenza dovevano connettersi a uno o più sensori, configurarli in modo appropriato, ricevere i dati da loro forniti e quindi utilizzare i propri algoritmi per ricavare informazioni significative. In pratica, questo nuovo approccio aiuta gli sviluppatori, fornendo loro un intermediario unico che permette di avere accesso a “potenti algoritmi eseguiti in modo nativo sulla piattaforma”, garantendo allo stesso tempo la coerenza dei dati tra le app.

L’app Health Services, che secondo la descrizione è dedicata alla prossima generazione di dispositivi Wear OS (ma che pare installabile anche sugli attuali device), può essere scaricata dal Google Play Store:

