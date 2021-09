Se utilizzate i servizi di Google e possedete un account con il colosso di Mountain View, siete sicuramente a conoscenza che l’avatar da voi scelto, l’immagine del profilo per intenderci, viene automaticamente utilizzata su Gmail, Google Maps e tantissime altre applicazioni e servizi.

Sentirsi rappresentati a 360°

In queste ore l’azienda presenta Google Illustrations, ovvero una funzionalità legata a Gmail che, avendo a cuore la privacy dei propri utenti, permette di scegliere tra una vasta gamma di immagini da utilizzare come propria identità digitale. Benché a molti non dispiace utilizzare una foto personale come avatar, c’è una grande fetta di utenti che vorrebbero poter scegliere altre immagini per essere rappresentati.

“Abbiamo tutti gusti e preferenze diversi. Che tu sia un amante dei gatti, un buongustaio o un avido viaggiatore, abbiamo quello che fa per te – sottolinea Google. Prova a cercare un posto nel tuo paese d’origine, un hobby che condividi con i tuoi amici, un animale o una creatura mitica che ti piace. La nostra raccolta di illustrazioni include varie culture, interessi e background.” L’azienda permette di personalizzare i colori e gli elementi principali delle illustrazioni come meglio si preferisce, il tutto per ottenere un risultato unico, singolare e soprattutto capace di rappresentare i propri gusti.

Nel momento in cui Google Illustrations sarà disponibile – nel nostro Paese non lo è ancora -, gli utenti potranno scegliere una nuova immagine del profilo tappando sull’icona del proprio account di Google Workspace o su Google Contatti, come mostrato nella GIF soprastante. Non appena avrete scelto quella più in linea con i vostri gusti, sarà automaticamente impostata su alcuni servizi della compagnia con la promessa che ne verranno aggiunti di altri in futuro.

