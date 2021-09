Fastweb ha aggiornato la lista degli smartphone OPPO che soddisfano i requisiti per utilizzare la rete 5G dell’operatore telefonico. In queste ore, infatti, i nuovi OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G entrano a far parte degli altri dispositivi compatibili con la rete 5G di Fastweb.

Due nuovi device OPPO sulla rete 5G di Fastweb

Assieme ai nuovi arrivati, ricordiamo che sono diversi gli smartphone dell’azienda cinese a soddisfare i requisiti del 5G di Fastweb, tra cui:

OPPO Reno4 5G;

OPPO Reno4 Pro 5G;

OPPO Reno4 Z 5G;

OPPO Find X2 Lite;

OPPO Find X2 Neo;

OPPO Find X2 Pro;

OPPO Find X3 Pro;

OPPO Find X3 Neo;

OPPO Find X3 Lite;

OPPO A54 5G;

OPPO A73 5G;

OPPO A74 5G;

OPPO A94 5G.

La lista completa degli smartphone 5G supportati

Qui di seguito la lista degli smartphone 5G supportati dalla rete di quinta generazione di Fastweb, suddivisi per produttore.

Samsung

Samsung Galaxy A22 5G;

Samsung Galaxy A32 5G;

Samsung Galaxy A42 5G;

Samsung Galaxy A51 5G;

Samsung Galaxy A52 5G;

Samsung Galaxy Note 20 5G;

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S20 FE;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S20+;

Samsung Galaxy S21;

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S21+;

Samsung Galaxy Z Flip 5G;

Samsung Galaxy Z Fold2 5G;

Samsung Galaxy Tab S7+.

Xiaomi

Xiaomi Mi 10T Pro 5G;

Xiaomi Mi 10T 5G;

Xiaomi Mi 10T Lite 5G;

Xiaomi Mi 10 5G;

Xiaomi Mi 10 Pro 5G;

Xiaomi Mi 10 Lite 5G;

Xiaomi Mi 11 5G.

Huawei

Huawei P40 Pro+ 5G;

Huawei P40 Pro 5G;

Huawei P40 5G;

Huawei P40 Lite 5G;

Huawei Mate 20 X 5G;

Huawei Mate Xs;

Huawei Mate 40 Pro.

ZTE

ZTE Axon 11 5G.

