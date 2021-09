Xiaomi lancia alcune nuove e particolari offerte valide sulla serie Xiaomi 11T, che prendono il via questa sera o domani e dureranno solo per qualche ora. I protagonisti dell’iniziativa sono Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro e Xiaomi 11 Lite 5G NE: andiamo a scoprire di cosa si tratta esattamente.

Xiaomi 11T, 11T Pro e 11 Lite 5G NE in offerta: si parte da un centesimo!

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro e Xiaomi 11 Lite 5G NE sono tra gli smartphone Android più recenti del marchio cinese e sono tra i primi a utilizzare la nuova nomenclatura (che perde il “Mi”). Tutti e tre fanno parte della promozione lanciata in queste ore, che prevede semplici sconti lampo o anche proposte più originali.

Xiaomi 11T Pro in versione 8-128 GB sarà proposto in Flash Sale dalle 13:00 del 28 alle 12:59 del 29 settembre al prezzo speciale di 599,90 euro: i primi 500 acquirenti otterranno Mi TV P1 32 in regalo (dal valore di 279,90 euro), i successivi 500 Mi Watch (valore di 129,90 euro), con spedizioni a partire dall’8 ottobre 2021. La versione 8-256 GB può invece essere portata a casa per 699,90 euro, con Mi Watch compreso nel prezzo.

Xiaomi 11 Lite 5G NE 6-128 GB potrà essere acquistato a 299,90 euro per 24 ore (dalle 13:00 del 28 alle 12:59 del 29 settembre), con Mi Point doppi e spedizione dal 30 settembre. La versione da 8-128 GB viene invece proposto in offerta a 399,90 euro con Mi Smart Band 6 in omaggio.

Chi si sente fortunato può anche partecipare all’iniziativa “L’offerta più bassa vince” per Xiaomi 11 Lite 5G NE: ogni partecipante può fare tre offerte e si aggiudica lo smartphone chi fa l’offerta più bassa e unica (tra 0,01 e 399,90 euro). In questo caso si parte già da questa sera dalle 20:00 alle 21:00 (qui termini e condizioni).

Xiaomi 11T sarà infine protagonista di un’offerta valida dall’8 ottobre 2021, che per il momento non possiamo svelarvi. Per saperne di più sulle iniziative della casa cinese e per procedere all’acquisto potete seguire il link qui sotto.

