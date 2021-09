Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.21.20.6.

Le novità della versione 2.21.20.6 di WhatsApp Beta per Android

Con questa versione dell’app gli sviluppatori apportano un’altra piccola modifica all’interfaccia dei messaggi vocali, per i quali di recente è stata introdotta la possibilità di riascoltarli prima del loro invio.

Così come apprendiamo da WABetaInfo, è stato introdotto un punto sulla barra con le onde che si visualizzano durante la riproduzione del messaggio vocale e questa modifica minore dovrebbe aiutare gli utenti a capire che è possibile scorrere su di essa per cercare un momento preciso.

Ricordiamo che al momento la funzione per ascoltare i messaggi vocali prima di inviarli non è disponibile per tutti gli utenti con la versione beta, essendo stata abilitata solo per alcuni specifici tester (probabilmente con il passare del tempo l’implementazione sarà sempre più estesa).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dagli sviluppatori per scoprire quando tale funzionalità sarà disponibile per tutti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.20.6 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).

