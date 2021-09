Niente da fare per Samsung Galaxy S21 FE: l’evento di lancio è stato cancellato

Torniamo a occuparci di Samsung Galaxy S21 FE, atteso smartphone di fascia alta che il produttore coreano avrebbe dovuto lanciare nel corso delle prossime settimane ma che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere stato messo da parte definitivamente.

Le notizie provenienti dalla Corea del Sud non sembrano lasciare spazio a dubbi: Samsung avrebbe deciso di annullare l’evento di lancio in programma per la metà del prossimo mese e di accantonare l’idea di commercializzare questo smartphone (almeno per il momento).

Samsung Galaxy S21 FE potrebbe essere stato accantonato

E la ragione principale che avrebbe spinto il colosso coreano a prendere tale decisione sarebbe sempre la medesima, ossia la scarsa disponibilità di processori, a cui tuttavia sembra aggiungersi anche un fattore non previsto dal produttore: pare, infatti, che il Samsung Galaxy Z Flip3 5G stia facendo registrare risultati positivi oltre le più rosee aspettative.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, Samsung Galaxy S21 FE avrebbe dovuto essere lanciato in due varianti, una con processore Qualcomm Snapdragon 888 e l’altra con CPU Samsung Exynos 2100 e la sua commercializzazione probabilmente sarebbe stata limitata a determinati Paesi (proprio per la scarsa disponibilità di processori).

Resta da capire se la decisione di cancellare il lancio di Samsung Galaxy S21 FE riportata da DDaily si riferisca al mercato globale o se, al contrario, riguardi soltanto la Corea del Sud: quest’ultima ipotesi, tuttavia, appare quella più difficile, soprattutto se si considera che il problema della scarsa disponibilità di processori è effettivo e tutti i principali produttori ne stanno risentendo (modificando se necessario i propri progetti per il lancio di nuovi device).

Nel caso in cui tali indiscrezioni si dovessero rivelare corrette, difficilmente chi aspettava con impazienza il Samsung Galaxy S21 FE si farà convincere a “ripiegare” su Samsung Galaxy Z Flip3 5G, in quanto la differenza tra le fasce di prezzo in cui rientrano i due device è piuttosto netta.